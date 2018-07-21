Вакарчук не заявляв, що балотуватиметься в президенти. Зеленський сказав, що президентство – це жарт. Бобул теж висловився в подібному дусі. Проте ті, хто вважає себе соціологами, проводять опитування і запитують у людей, чи проголосували б вони за цих кандидатів.

Щось подібне, але в меншому масштабі маємо з партіями. До списку існуючих вставляють ті, яких немає, – наприклад, партію Гройсмана.

Коли читаєш дані так званих соціологічних опитувань, стає не просто смішно, а сумно. Розумієш, що деякі ймовірні кандидати в президенти чи партії просто заплатили за те, щоб їм намалювали пристойний рейтинг.

На тлі гібридної війни маніпуляція людьми не видається безневинною, як може комусь здатися. Мова йде, за великим рахунком, про розхитування державності. Та й дані серйозних соціологів уже піддають сумніву.

Передбачена кримінальна відповідальність за надання завідомо неправдивих показань. То чому лже-соціологи не повинні понести покарання за те, що вводять українців в оману?