Криклия и посла Украины не пустили на встречу с премьером Казахстана из-за фальшивых ПЦР-тестов – источник
Министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского якобы не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивых тестов на COVID-19.
Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Отметим, что официальных комментариев касательно этой информации пока нет.
Встреча украинских чиновников с казахстанским премьером должна была состояться в четверг, 12 ноября.
Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Республики Казахстан, как сообщил источник, у всех контактирующих с Маминым лиц должен быть при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.
Криклий и Врублевский на встречу приехали якобы с поддельными результатами анализов.
По данным источника в Комитете национальной безопасности Казахстана, то, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности премьер-министра Мамина.
В итоге Криклия и Врублевского на встречу с премьером не пустили. Возможно, после подобного международного скандала украинский министр должен задуматься об отставке.
Как писал OBOZREVATEL:
За последнее дни стало известно о заражении COVID-19 многих топ-чиновников Украины. Так, 12 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заболел коронавирусом.
Днем ранее о своей болезни заявил спикер ВР, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Также COVID-19 заразились президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. Оба госпитализированы в "Феофанию". Заявляется, что глава страны и руководитель его Офиса чувствуют себя хорошо и работают дистанционно.