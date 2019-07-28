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Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов — Порошенко

1.3т Читать материал на украинском

Единство и духовная сила – это самое сильное оружие украинского народа в борьбе за независимость. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в своем видеообращении по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.

"В Украине на наших глазах создана важная традиция. 28 июля народ и государство чествуют Святого равноапостольного князя Владимира Великого. В этот день мы вспоминаем величие его поступка – Крещение нашего народа, принятое от Константинопольской Матери-Церкви 1031 назад. Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов. И я искренне поздравляю всех украинцев с праздником!

Наше порабощения Москвой началось с порабощения нашей Церкви, по переписыванию истории, по уничтожению церковных книг на украинском языке и запрета нашего языка в богослужении. Чужая церковь на службе чужой империи вызвала потерю духовных ориентиров многими украинцев. А это обернулось и потерей государственности, и общественными раздорами.

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Над исцелением разделений, над укреплением духовной независимости мы без устали работали пять лет. Потому единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии, угрожающей свободе и независимости Украины.

Единство и героизм украинцев показали силу украинского государства. Господь услышал искреннюю молитву православной общины. Дух Святой вдохновил Вселенского Патриарха Варфоломея и Синод Константинопольской Церкви историческое решение – предоставить Томос Православной Церкви Украины. Так мы вернули истинный смысл крещения Владимира. Так в созвездии православных церквей мира засияла звезда автокефальной поместной Православной Церкви Украины.

И так же, как мы защищаем и укрепляем нашу государственную независимость, мы будем защищать и укреплять нашу духовную независимость. Мы будем поддерживать Православную Церковь Украина, защищать ее от нападок реваншистов, помогать ее единению с мировым православием, братскому диалогу со всеми Церквами, что видят свое начало во Владимировом крещении.

Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас ее отречься", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко встречался с делегацией США во главе с Куртом Волкером, где лидер "ЕС" привлек внимание Специального представителя США на растущую угрозу российского капитала в украинских медиа.

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Тема
День Крещения Руси
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хотелось бы увидеть документы подтверждающие существования такого государства Русь- Украина? Или всё-таки Владимир крестил Русь (на что есть исторические документы) без всякой Украины?
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Порошенко уже сбитый летчик. На недавних выборах его поддержало очень мало запаянных идиотов, до нужного результата дорисовали в избиркоме. Поэтому нет смысла рекламировать его в СМИ. Сейчас важно более другое - чтобы к концу лета текущего года Портнов его посадил.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
по моему Петя что то перепутал, в Киеве прошел Крестный ход Московского патриархата, а не пцу, или блудный сын вернулся в лоно УПЦ МП
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