Это интервью – первое из серии портретных зарисовок мэров миллионников.

Мы ехали в Днепр с одной целью. Понять, кто может войти в так называемую в народе партию мэров, официально "Пропозиція". Почему некогда один из "госконцев", защитивший область от сепаратистов в 2014 году, и слывший связями по его же утверждению с праворадикалами, решил обьединить страну – правых и левых. Войдут ли в новую партию такие политики как Кернес, Труханов, Кличко, Гройсман. Кто финансирует партию, какая идеология и кто основной избиратель.

"Я не против того, чтобы нас называли крепкими хозяйственниками. Да и изначально в Партии регионов сама задумка и идея была правильной".

Борис Филатов – один из тех, кого можно смело назвать человеком, который собирает вокруг себя мэров разных городов. Началось все з криминальных преследований и угроз от центральной власти. Первое громкое дело было против мэра Павлограда, позже против мэра Черкасс (это тот, кто пошел против Зеленского, заявив, что не будет следовать нормам жесткого карантина). Да и сегодня, чего таить, Филатов признается, что ему передавали "приветы" от центральной власти. Мол, либо перестаешь активничать, либо заводим криминальные дела. "Я не боюсь – пусть посадят" парирует на это мэр Днепра.

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