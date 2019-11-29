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30 ноября • обновлено в 11:07
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И грустно, и смешно: Гончаренко прокомментировал "охоту" на волонтеров

3.9т
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Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается скатить страну в авторитаризм, обвиняя волонтерку Марусю Зверобой в несуществующих угрозах.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, история с обысками у Зверобой одновременно грустная и смешная.

"Я считаю, что вся эта история и грустная, и смешная. Смешно видеть как целое ГБР и целая "Альфа" гоняется за Марусей Зверобой, как будто она какая-то "Маруся Черная Мамба Зверобой", как из фильма "Убить Билла". И вот так раскидает всю госохрану, перекрошит её, доберется до Зеленского и убьет его. Это абсолютный абсурд", – поделился Гончаренко.

Он также добавил, что в Уголовном кодексе Украины есть четкое разъяснение статьи об угрозе убийства, и высказывания Зверобой под них не подпадают.

"В противном случае так маму, давшую подзатыльник ребенку, можно было бы в тюрьму сажать. Там четко сказано, что угроза должна быть реализуемой, реальной и что потерпевший должен испытывать от этого страдания. Получается, Зеленский испытывает страдания от Маруси Зверобой? Это звучит очень странно. Поэтому это все выглядит глупо и смешно", – рассказал нардеп.
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

УНИАН

Кроме того, Гончаренко считает, что комплексно действия Зеленского и его команды пытаются склонить политический режим в сторону авторитаризма.

"Если наложить это на все остальное, на все заявления по той же Софии Федине, заявления власти о журналистах, о том, что нужно вводить уголовную ответственность за клевету, дезинформацию, то мы имеем дело с попыткой команды Зеленского сделать крен в авторитаризм и ограничить свободу слова и демократию в стране", – подытожил Гончаренко.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

  • Также Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского. А после к ней с обысками пришли сотрудники ГБР и "Альфа";

  • "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк предложила "приглушить свободу слова" после высказываний Федины и Зверобой.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персоны
Алексей Гончаренко Владимир Зеленский Маруся Зверобой
Место
Украина
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Комментарии
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Смешно
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
........ ну а что вы хотели?.... "ЗЕку" надо как-то "защищяться".....,? - вопрос, а почему он не шёл защищать Страну, когда ему повестки приходили?.. ЧТО, хитро вы....й?,-а сколько по стране гуляет таких хитрожопых??... Из-за,таких мы имеем, то, что имеем... А ведь расхлебывать пройдётса нам всем......
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Аффтар, а где ты был, когда Порошенко прислал 500 альфовцев арестовывать Корбана, типа он сам у себя украл деньги из благотворительного фонда?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "угроза должна быть реализуемой, реальной и что потерпевший должен испытывать от этого страдания". Алеша, ты испытывал страдания когда тебе в Крыму по тыковке настучали?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Борисс Робот, Скажи, это не ты был? https://vimeo.com/240135018
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Борисс Робот
Борисс Робот
И снова проходил мимо, а ты испытывал страдания когда тебя на бутылку сажали...???
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