Кремлю не до войны в Украине: Пионтковский рассказал о сложном положении Путина

Президенту России Владимиру Путину не до войны в Украине, он думает, как удержаться у власти.

Создав себе образ вождя, глава РФ не знает, как остаться в кресле, заявил в интервью "Апострофу" российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

"У него (Владимира Путина. - Ред.) есть грамотные военные и дипломаты, которые понимают, чем закончится масштабная эскалация войны в Украине, скажем, поход на Мариуполь или, не дай Бог, на Киев. Ему сейчас не до этих вещей. Для него главное - как-нибудь продержаться во власти", - отметил Пиотковский.

По его словам, глава России пока не знает, как именно это сделать.

"Например, если бы он реально ушел с Донбасса, оставшись в Крыму - это не очень понравилось бы Украине, а Запад бы приветствовал. Никто это, конечно же, не признает, но Запад закроет на это глаза на некоторое время. Вспомним, как было с Прибалтикой. Штаты ведь не признали аннексию Прибалтики (СССР. - Ред.), но он даже на это не может пойти, потому что создал себе образ великого вождя "русского мира", и любой шаг к какому-то компромиссу будет рассматриваться как его поражение и он не удержится даже в своей бригаде", - считает журналист.

Он подчеркнул, что у Путина сейчас очень сложное положение.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пионтковский объяснил чрезвычайную опасность России при Путине.