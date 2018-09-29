Сейчас мы потихоньку, но все ближе, подходим к началу предвыборной кампании, и можно быть уверенным, что кроме полезных идиотов, которые выступали прошлой ночью на Банковой и требовали срочного совещания президента с силовиками просто потому, что пацанам уже заплатили и надо что-то делать, чтобы с "нац жен" и прочих не спросили за потраченные деньги, хотя президент гарантированно находился в США, будет действовать и другой противник.

Заметно, что у протестеров разных мастей есть один общий симптом, они возбуждаются в те моменты, когда Порох уезжает за рубеж. Скорее всего, эта болезнь передается потому, что все они едят из одного корыта. Но это – не главное. Ближе к выборам Кремль включит на полные обороты информационных проституток, ошибочно называемых журналистами, и станция аэрации в Бортничах покажется пиццерией, по сравнению с тем, что будет литься из телевизоров и во что будут вмазаны газетные листы.

Однако в плане информационной войны, Кремль давно идет в ногу со временем, и проведя удачный массовый эксперимент по виртуальной лоботомии с помощью собственных социальных сетей "Одноглазники" и "Законтаченные", он развернул мероприятия по внедрению в пока неподконтрольные мировые сети, Фейсбук, Твиттер и прочие.

Там четко понимают, что технический прогресс постепенно сливает в унитаз то, что принято называть телевидением, в классическом понимании этого понятия. Все новые телевизоры имеют сетевые интерфейсы и теперь только олигофрен будет смотреть фильм или какую-то передачу с получасовым перерывом на рекламу или вообще что-то, что навязывает телевизионный канал, пусть он будет трижды с "плюсами" или пятижды с "интерами".

Кроме того, молодое поколение и люди среднего возраста все больше владеют иностранными языками и уже просто не станут смотреть откровенные помои, потому что легко могут вывести на огромный экран телевизора почти любой канал из Сети, пользуясь программными агрегаторами каналов, и по сути, конкретный телеканал, особенно –навязчивый и перегруженный рекламой, останется в помойке. Все больше людей используют телевизионную панель уже не так, как это было десять лет назад, и дальше это будет лишь усугубляться, поскольку голосовой интерфейс уже сейчас может помочь искать то, что хочется посмотреть прямо сейчас.

А что касается оперативной информации или того, что в ТВ называется "Новостной блок" — его уже давно и более качественно и оперативно заменяют каналы социальных сетей, где информация поступает почти онлайн и от очевидцев событий. Она идет в том виде, как это выглядит на самом деле, без комментариев и выноса мозга. А если кому-то хочется узнать мнение того, кого он уважает или доверяет – телевизор не просто не нужен, а противопоказан, ибо нормальные люди туда давно не ходят, а смотреть на ущербантов типа Карасева или Пиховшека может либо специалист по психиатрии, либо специалист по оккультным практикам.

В общем, в Москве уже давно поняли, что они явно допустили передоз в собственном телевидении, что приводит к полной и бесповоротной сегрегации зрителя. Первая часть полностью убивает себе то, что медики называют головным мозгом, и что вряд ли можно назвать таковым у огромной популяции россиян. Вторая же часть зрителей выпадает из телевизора напрочь и уходит в Сеть, но там ее ждут специально отобранные бригады, которые отлавливают публику, которая уйдя в Сетку расслабилась и думает, что уж там их не настигнет Соловьев с Киселевым, но не тут-то было.

Угасание интереса к телевидению было вычислено довольно четко, и поэтому между захватом всех российских телеканалов и захватом социальных сетей прошел небольшой промежуток времени, и вот уже россияне едут на свою "трешку" или "пятерку" за лайк или пост, как в старые-добрые времена. А все потому, что они расслабились.

Но и это было еще не все. Контора справедливо полагала, что с их штатными "Одноглазниками" произойдет ровно то же самое, что ранее произошло и с ТВ. Там останутся упоротые антропоморфы, которых просто надо аккуратно поддерживать на дозе, а остальная публика уйдет на нейтральные платформы, а потому именно туда перенеслась самая активная и профессиональная работа, требующая наибольших усилий и затрат. Дело в том, что эти открытые платформы не только давали возможность улизнуть туда россиянам, но через нее вполне можно добраться до иностранцев, которые не ожидают того, что Гидра просочилась и в эти сети, а потому – отравляет все уже и там.

Очень быстро стало понятно, что взлом мозга, которые они отработали на собственной публике, действует по тем же правилам и в отношении определенной части иностранной аудитории, а потому это дает инструмент манипуляции такой публикой. В отличие от РФ, где свою чернь просто держат в состоянии овоща, иностранные сети не могут использоваться таким же образом, но оказалось, что в определенный момент этим общественным мнением довольно легко сманипулировать, чтобы получить конкретный и быстрый результат. Вот этот самый момент приближается у нас, и этот момент – выборы.

Новости Лавров впервые сказал очень редкую правду

Наверное, Украина в большей степени, чем Европа или Штаты имеет дифферент в Сеть, в плане поиска новостей, аналитики и комментариев. Думаю, это – следствие того, что каждый мог испытывать на себе со времен Майдана, когда своими глазами видишь одно, а из "ящика" льется совсем другое, и тогда ты понимаешь, как именно работает пропаганда, видишь те ударные точки, которые поставлены проституткам от журналистики, как идет подача, как замалчиваются темы, которые любое иностранное СМИ сделало бы основным и убойным.

Сейчас это имеет не такие явные формы, но более ядовитое и гнойное содержание. Это успели увидеть слишком многие для того, чтобы либо полностью отказаться от ТВ (как это сделал автор более 10 лет назад), либо свели свое общение с телевидением до самого минимума. Поэтому, очень большая часть нас идет за информацией в Сеть и все равно каждый считает, что самостоятельно (в отличие от ТВ) подбирает нужный контент, но и здесь имеется масса уловок, которые легко сбивают с толку и втягивают во все ту же канализацию, в которую превратилось ТВ.

У большинства украинцев закрепились изначально положительные ассоциации с атрибутикой Майдана и сопротивлением агрессору. Сначала противник это никак не использовал. Вспомним, как беркут выдирал из рук желто-голубые флаги и с какой ненавистью топтал их. Тут все было четко, человек с ленточками или флагом любого размера был нашим. Потом нашими были все, кто с началом войны появлялся в полевом камуфляже.

Но вскоре враг стал эксплуатировать эту символику по полной программе. Достаточно вспомнить кремлевского прихвостня Егорку Зимина, обернутого в наш флаг, или Костю Гришина, не снимающего камуфляж в 700 км от линии фронта, и все встанет на место.

В Сети происходит ровно то же самое, кремлевцы не только переобулись в желто-голубое и обвешались тризубами, они уже смело штурмуют Гугл переводчик, чтобы ваять посты на украинском, а некоторые уже достаточно сносно пишут на нашем языке. Между прочим, на фабрике ботов доплачивают за свободное владение украинским языком. Это для наших читателей, которые иногда поднимают этот вопрос как некое мерило или определитель своих. Это уже не работает. Но в любом случае, в Сети враг камуфлируется все более умело, и только критические ситуации вынуждают сбросить его маску и показывать уже свою работу такой, за которую платит хозяин.

К этому надо отнестись более, чем серьезно, ибо эта публика скоро перейдет в режим повышенной активности, как это уже было в разных местах Мира. Чтобы ощутить масштаб того, с чем нам скоро придется рубиться, представляем небольшой обзор подвигов этой троллевой публики, которая получила собственное наименование "Ольгино".

США

Из открытых источников известно, что совместная операция ГРУ и ФСБ, относительно вмешательства в президентские выборы, длилась около двух лет. Ядром операции были несколько десятков хорошо подготовленных специалистов по ведению информационных войн, которым удалось привлечь в качестве читателей, как минимум – сотни тысяч американцев, которые старательно обрабатывались информацией, которая разжигала рознь на расовой почве, заострялось внимание на теме оружия, сексуальных меньшинств и прочих острые темах, которые здоровое общество максимально сглаживает. На это были потрачены десятки миллионов людей. Вмешательство состоялось и постфактум были установлены 33 юридических лица РФ, 12 российских чиновников и 13 граждан РФ, которые были вовлечены в проведение информационной диверсии, а кроме того, были выявлены противоправные действия американских компаний Concord Management и Concord Catering, которые стали частью этой масштабной операции. В отношении россиян уже объявлены санкции, а американские компании еще находятся под следствием.

БРИТАНИЯ

Во время подготовки и проведения референдума по Брекзит, россиянами было создано 145 тыс. фальшивых аккаунтов Твиттер, которые подавали нужную информацию, просмотренную, в общей сложности, несколько сотен миллионов раз. Только в течении последних 48 часов до голосования, идентифицировано около 40 тыс. твитов. Кроме того, прямо перед голосованием были созданы аккаунты дублеры отдельных пользователей, в количестве 419 штук, откуда в последние часы разошлось около 4 тыс. твитов.

То же самое происходило и во время известных событий в Каталонии (привет Виталику Портникову, он сработал на Кремль, только шум стоял!). Российская информационная группировка полностью была на стороне сепаратистов и раскачивала ситуацию теми же методами, что в США и Британии.

Выборы во Франции – то же самое. Те же методы и тот же источник информационной войны. Нидерланды, во время референдума по ассоциации Украины в ЕС, Италия, во время голосования за конституционную реформу, Германия, Швеция, Македония – все то же самое, и плюс к тому, со стороны ТВ этот напор поддерживала "раша тудей". Не зря Порох позавчера в ООН послал куда подальше российских журналистов, ибо они только прикидываются таковыми, а на самом деле это – информационные убийцы, которых надо гнать в шею только потому, что они из лепрозория.

Посему – сохраняем спокойствие, чистим пулемет и внимательно смотрим по сторонам.