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19 марта • обновлено в 13:30
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Богдан Устименко
Богдан Устименко
Юрист Все статьи автора

Кремлевский вирус предательства найден в Киеве

8.4т

Что Путин сделает с украинскими олигархами и политиками после захвата Украины с помощью Минских соглашений?

С помощью этих фейковых договоров Путин хочет заставить Украину принять новую Конституцию, читайте - сдать национальные интересы нашей страны. И превратить Украину в федерацию с последующим развалом на части. Это настоящая цель "Минска".

Абсолютно очевидно, что если путинскому плану под названием "Минские соглашения" суждено быть реализованным в 2020 году с помощью украинских олигархов и политиков-предателей, то московские чекисты заберут у них после захвата Украины и деньги, и власть.

Владимир Путин

Владимир Путин

Чекистам не нужны конкуренты. Все украинские олигархи и политики станут просто никем в путинской Украине.

Ведь российские чекисты с 1991 года тянутся к власти в Украине не для того, чтобы гарантировать предателям сладкую жизнь. У Москвы есть свои олигархи, с не меньшими аппетитами, чем у украинских. Не будьте наивными.

И еще. Чекисты предателям не верят. Они их разводят, а потом отправляют в расход. Подтверждено многократно исторически.

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Автор
Богдан Устименко Богдан Устименко
Место
Украина
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Булах Петр
Булах Петр
Все буде з точністю, як написав автор. В кремлі дійсно сидить гопота, яка при успішному здійсненні свого плану по знищенню України роздягне українських жирних котів до трусів, якими б пупами землі вони себе не вважали ( как цапську вікову ментальність ніхто не відміняв) "....А че ты его держишь? Год у него был,три за побег,пять за детсад.Иди,иди Вася!"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Минские соглашения - "путинский план"? Тогда, выходит, и Порошенко - часть этого хитрого плана. Или как я должен понимать его слова, произнесённые в интервью "Украинской правде" от 1 августа 2019 года: "Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель"? Кто не верит, что он это говорил, вот ссылка: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/
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Ш. Олег
Ш. Олег
Домбровска Катерина, в смысле? То, что я написал, не соответствует истине?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ш. Олег, у вас там одна методичка на всех, что ли? Ну проявите хоть немножко креатива, или совершенно не способны на это))))?
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Петя алигарх подписал эти минские соглашения,афтар апсалютна праф.
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