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10 октября • обновлено в 13:52
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Кремлевский нарратив: в марафоне Зеленского нашли признаки капитуляции

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10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, в ходе которого озвучил свою позицию по ряду ключевых вопросов, в том числе по поводу завершения войны на Донбассе и условий, которые должны быть выполнены. Глава государства также оценил вероятность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Смотрю пресс-марафон с ужасом и отвращением", сказал в блиц-интервью OBOZREVATEL экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. И поделился своим мнением об услышанном и увиденном.

Вы смотрите пресс-марафон?

– Смотрю с ужасом и отвращением.

Что думаете о том, что было сказано по Донбассу, "нормандской встрече", а также по поводу обещания Зеленского завершить войну с Россией?

– Словоблудие. Чистой воды словоблудие.

И опять я вижу, с моей точки зрения, опасное словосочетание, которое содержит в себе 100% кремлевские нарративы. Опять слышу "закон об особом статусе", которого не существует в природе. Но, тем не менее, президент уверенно продолжает употреблять этот кремлевский нарратив.

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Далее – меня резанула его слезливая речь о переселенцах, о которых не заботилась предыдущая власть, с чем я абсолютно согласен. Но вместе с тем хотелось бы заметить, что и нынешняя власть ни*рена для них не делает. В проекте Госбюджета стоят нули в тех пунктах, которые были выделены предыдущим правительством.

Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября

Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября

Официальный сайт президента Украины

Что касается "нормандского формата" – опять кремлевские тезисы. "Прекращение войны". Я не вижу тезиса про победу.

"Прекратить войну", "прекратить войну", "прекратить войну"… Короткий путь мира возможен только на условиях капитуляции. Другого пути не существует.

Исходя из того, что было сказано, можно ли предположить, состоится встреча Зеленского и Путина, или нет – то ли в "нормандском формате", то ли тет-а-тет?

– Еще вчера я был настроен более оптимистично в том плане, что она не состоится. Потому что, с моей точки зрения, единственное, что сейчас президент Зеленский может сделать положительного – это не делать ничего.

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На этот оптимизм меня настроило заявление Вадима Пристайко на канале ICTV в понедельник, когда он сказал: "Да, сейчас мы видим, что Путин не заинтересован в этой встрече".

Хотелось крикнуть: "Ну, наконец-то, открыли Америку!"

Но сейчас я смотрю, что президент продолжает дудеть в ту же дудку: любой ценой "нормандский формат" и эта встреча.

И разведение войск как главное условие. Может быть, вы заметили его упрек: "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет".

– Да-да, и про добровольцев сказал. Это всё я с отвращением послушал.

Хотя Зеленский забывает о том, что сейчас он имеет возможность сидеть в Киеве фактически только лишь благодаря этим ребятам.

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Каков ваш прогноз: как будут дальше развиваться события?

– Просто надеюсь, что у него ничего не получится. И для этого мы будем делать всё. Я присоединился к движению сопротивления, будем сопротивляться.

Георгий Тука

Георгий Тука

Может ли что-то из того, что прозвучало на этом пресс-марафоне, спровоцировать новый Майдан?

– Продолжение акции протеста запланировано на 14 октября. Я не вижу каких-то особых причин ни для его отмены, ни для социального взрыва.

Но вижу, что в закрытых пабликах началось очень активное обсуждение инициативы о пересмотре льгот участников АТО. Это вызывает крайне негативное отношение со стороны ветеранов, и не только их.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Георгий Тука Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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