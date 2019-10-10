Кремлевский нарратив: в марафоне Зеленского нашли признаки капитуляции

10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, в ходе которого озвучил свою позицию по ряду ключевых вопросов, в том числе по поводу завершения войны на Донбассе и условий, которые должны быть выполнены. Глава государства также оценил вероятность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Смотрю пресс-марафон с ужасом и отвращением", – сказал в блиц-интервью OBOZREVATEL экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. И поделился своим мнением об услышанном и увиденном.

– Вы смотрите пресс-марафон?

– Смотрю с ужасом и отвращением.

– Что думаете о том, что было сказано по Донбассу, "нормандской встрече", а также по поводу обещания Зеленского завершить войну с Россией?

– Словоблудие. Чистой воды словоблудие.

И опять я вижу, с моей точки зрения, опасное словосочетание, которое содержит в себе 100% кремлевские нарративы. Опять слышу "закон об особом статусе", которого не существует в природе. Но, тем не менее, президент уверенно продолжает употреблять этот кремлевский нарратив.

Далее – меня резанула его слезливая речь о переселенцах, о которых не заботилась предыдущая власть, с чем я абсолютно согласен. Но вместе с тем хотелось бы заметить, что и нынешняя власть ни*рена для них не делает. В проекте Госбюджета стоят нули в тех пунктах, которые были выделены предыдущим правительством.

Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября Официальный сайт президента Украины

Что касается "нормандского формата" – опять кремлевские тезисы. "Прекращение войны". Я не вижу тезиса про победу.

"Прекратить войну", "прекратить войну", "прекратить войну"… Короткий путь мира возможен только на условиях капитуляции. Другого пути не существует.

– Исходя из того, что было сказано, можно ли предположить, состоится встреча Зеленского и Путина, или нет – то ли в "нормандском формате", то ли тет-а-тет?

– Еще вчера я был настроен более оптимистично в том плане, что она не состоится. Потому что, с моей точки зрения, единственное, что сейчас президент Зеленский может сделать положительного – это не делать ничего.

На этот оптимизм меня настроило заявление Вадима Пристайко на канале ICTV в понедельник, когда он сказал: "Да, сейчас мы видим, что Путин не заинтересован в этой встрече".

Хотелось крикнуть: "Ну, наконец-то, открыли Америку!"

Но сейчас я смотрю, что президент продолжает дудеть в ту же дудку: любой ценой "нормандский формат" и эта встреча.

– И разведение войск как главное условие. Может быть, вы заметили его упрек: "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет".

– Да-да, и про добровольцев сказал. Это всё я с отвращением послушал.

Хотя Зеленский забывает о том, что сейчас он имеет возможность сидеть в Киеве фактически только лишь благодаря этим ребятам.

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– Каков ваш прогноз: как будут дальше развиваться события?

– Просто надеюсь, что у него ничего не получится. И для этого мы будем делать всё. Я присоединился к движению сопротивления, будем сопротивляться.

Георгий Тука

– Может ли что-то из того, что прозвучало на этом пресс-марафоне, спровоцировать новый Майдан?

– Продолжение акции протеста запланировано на 14 октября. Я не вижу каких-то особых причин ни для его отмены, ни для социального взрыва.

Но вижу, что в закрытых пабликах началось очень активное обсуждение инициативы о пересмотре льгот участников АТО. Это вызывает крайне негативное отношение со стороны ветеранов, и не только их.

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