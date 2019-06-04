Мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, призвав при этом к необходимости "в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения", и назвав "отбросами общества" радикалов, которые пикетировали дворец спорта и снесли бюст маршалу Георгию Жукову.

"Эти люди устраивали мусорные люстрации, а потом стали занимать места во власти, придумав себе всякие лазейки", — сказал Кернес, добавив, что бюст Жукову будет восстановлен, а имя маршала будет возвращено центральному проспекту Харькова.

"Кремлевский безБашенник" в апреле уже подробно останавливался на том, что от мнения Кернеса - друга и бизнес-партнёра Игоря Коломойского - во многом будет зависеть настройка диалога Украины с Россией.

Вот этот пост:

"Неделю назад мэр Харькова Геннадий Кернес нанес визит Игорю Коломойскому в Израиле. В компании с бизнесменом Павлом Фуксом обсуждали некоторые векторы будущей украинской политики.

"Ну и что?", - скажете вы - "Обычные переговоры накануне победы нового президента".

Не согласимся.

Геннадий Кернес — не просто очень интересный человек, друг и бизнес-партнёр Игоря Коломойского, от мнения которого во многом будет зависеть настройка диалога Украины с Россией.

Кернес ни на минуту не прерывал тесной связи с российской политической и бизнес-элитой за всё время начала событий в Крыму и на Донбассе. А присутствовавший на встрече с Коломойским Павел Фукс — не просто спонсор проектов Кернеса и Коломойского (например, основной инвестор фармацевтического бизнеса на Украине), но и близкий друг и бизнес-партнёр главы "Каро Фильм" Леонида Огородникова.

Огородников также является мажоритарным акционером в ООО "Гермес", владеющего 75% акций "Национального экологического оператора" (РТ-НЭО), основанного Ростехом Сергея Чемезова.

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РТ-НЭО является одной из ключевых компаний в российском "мусорном бизнесе" и работает, в числе прочего, на многих, официально закрытых полигонах.

Наш источник в Администрации Президента сообщает, что основными бенефициарами РТ-НЭО являются глава Ростеха Чемезов (информацию нам подтвердил и источник в Правительстве Московской области) и Геннадий Кернес (через Павла Фукса).

Именно Павел Фукс как член правления РСПП с российской стороны проводил в 2008 году переговоры с Дональдом Трампом в Москве и все последующие годы поддерживал с его окружением хорошие отношения.

Таким образом, с учётом имеющейся информации, можно предположить что довольно широкий круг из числа ближайших к потенциальному новому президенту Украины Зеленскому, заинтересован в нормализации деловых отношений с Россией.

Геннадий Кернес и Павел Фукс

Пусть не сразу снова "братья", но "партнёры" - тоже неплохой статус для каждой из стран…"

С победой на президентских выборах Владимира Зеленского кейс "Донбасс" приобретает новый экономический фокус, и через диалог финансово-промышленных элит в "ЛНР" и "ДНР" уже начал выстраиваться переговорный мост общения с новой-старой элитой Украины, в первую очередь - с окружением Коломойского и Кернеса. Что мы сейчас, собственно, и наблюдаем...

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