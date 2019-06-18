"Кремлевский курсант": главу Генштаба обвинили в "совковости"

Глава Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак практикует "советский принцип руководства" армией и, вопреки действующему закону, "создает министерство в министерстве".

"Хомчак – старый советский генерал. Человек советской формации", – заявил OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Это бывший кремлевский курсант, выпускник Московского высшего военного командного училища. Это уже на уровне генетики. Ему вложили в голову, что основа дисциплины в армии – это порядок в тумбочке у солдат. Он этим сейчас и занимается. По инсайдерской информации, у нас в казармах опять появились образцовые тумбочки", - заявил эксперт.

Как убежден Жданов, Хомчак "живет в парадигме Советского Союза: "приказ – стоять насмерть", "выполнить задачу любой ценой".

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак Фокус.ua

В контексте решения проблемы массовых увольнений военнослужащих из рядов ВСУ и необходимости изменения правовой базы армии, эксперт заметил: "Хомчак не может объять умом, что решения командира формируются внизу, а не вверху. Кстати, Хомчак говорил о том, что надо очищать армию от людей, воспитанных в советском духе. Так вот он должен быть номер один в этом списке".

Жданов также обратил внимание на тот факт, что начальник Генштаба, вопреки закону о национальной безопасности и обороне Украины, который "предусматривает снижение статуса главы генштаба – у него убирают приставку "главнокомандующий ВСУ", - "назначает заместителей по видам Вооруженных Сил", то есть "создает министерство в министерстве".

Как писал OBOZREVATEL, в недавнем интервью глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ. "Когда у солдата есть проблема, он видит ее или нарушение, но идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то... Потому что, чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" ее решили... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения", - заявил он.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram