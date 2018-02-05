"Кремлевский доклад": в США назвали опасности для Украины 3.8т

Представленный Министерством финансов США "кремлевский доклад" и список лиц, на которых с большой вероятностью распространятся новые мощные санкции США, создаст определенные трудности и для Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах.

"Это вся Россия (в списке. – Ред.), а у Украины очень много связей: и торговых, и культурных и остальных. Теперь, что получается? Если здесь будет продолжать функционировать банк российский, то американские банки отсюда уйдут, если здесь будут ездить российские запчасти, то американские уйдут. Поэтому для Украины это будет сложный момент. Все боялись, что Трамп друг России, а теперь посмотрим друг ли Украина России", - отметил он.

При этом Табах заверил, что США будут очень принципиальны в этом вопросе.

"Если Siemens будет продавать туда турбины, то Америка перестанет у Siemens покупать. Вот как этот список работает. Поэтому все, кто будет иметь дело с Россией, не будут иметь дела с Америкой", - добавил американский офицер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее отсутствие со стороны США новых санкций после обнародования так называемого "кремлевского доклада" охарактеризовали как очень грамотную тактику Вашингтона по ослаблению окружения Путина.