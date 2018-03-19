Пятый год, каждый день этой войны, оккупационные администрации Крыма и Донбасса, российские спецслужбы и зомбоящики пытаются внедрить в сознание наших граждан, проживающих на оккупированных территориях, мысль о том, что все мы, живущие на свободной территории страны, считаем их предателями и ненавидим.
Строить кремлевскую стену страха, непонимания и ненависти между свободной и оккупированными территориями Украины помогают и наши ура-идиоты.
А в это время украинская власть упорно молчит. Кроме пустых заявлений о том, что надо возвращать не только территории, но и граждан, нет ничего.
В такой ситуации надо самим определяться, как будем возвращать территории и налаживать совместную послевоенную жизнь.
Правозащитное движение "Сила права" предложило для общественного обсуждения проект Закона Украины "О прощении", который вызвал настоящую истерику в большинстве российских СМИ. Кремлевская стена затрещала.
Российские каналы лгут – проект Закона не предусматривает никаких процедур покаяния для миллионов людей, живущих на оккупированных территориях и не совершавших никаких преступлений. Они жертвы оккупации, а не пособники агрессора.
Проект Закона не допускает применение процедуры прощения за тяжкие преступления против своей страны.
Правом на прощение могут добровольно и индивидуально воспользоваться только те, кто под воздействие агрессивной российской пропаганды или в силу жизненных обстоятельств совершили преступления небольшой и средней степени тяжести и раскаялись в содеянном.
Процедура прощения никого не освобождает от ответственности, но предполагает замену наказания в виде тюремного срока на альтернативное наказание в виде временного ограничения прав.
Подробнее с проектом Закона Украины "О прощении" можно ознакомиться здесь:
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