Пятый год, каждый день этой войны, оккупационные администрации Крыма и Донбасса, российские спецслужбы и зомбоящики пытаются внедрить в сознание наших граждан, проживающих на оккупированных территориях, мысль о том, что все мы, живущие на свободной территории страны, считаем их предателями и ненавидим.

Строить кремлевскую стену страха, непонимания и ненависти между свободной и оккупированными территориями Украины помогают и наши ура-идиоты.

А в это время украинская власть упорно молчит. Кроме пустых заявлений о том, что надо возвращать не только территории, но и граждан, нет ничего.

В такой ситуации надо самим определяться, как будем возвращать территории и налаживать совместную послевоенную жизнь.

Правозащитное движение "Сила права" предложило для общественного обсуждения проект Закона Украины "О прощении", который вызвал настоящую истерику в большинстве российских СМИ. Кремлевская стена затрещала.

Российские каналы лгут – проект Закона не предусматривает никаких процедур покаяния для миллионов людей, живущих на оккупированных территориях и не совершавших никаких преступлений. Они жертвы оккупации, а не пособники агрессора.

Проект Закона не допускает применение процедуры прощения за тяжкие преступления против своей страны.

Правом на прощение могут добровольно и индивидуально воспользоваться только те, кто под воздействие агрессивной российской пропаганды или в силу жизненных обстоятельств совершили преступления небольшой и средней степени тяжести и раскаялись в содеянном.

Процедура прощения никого не освобождает от ответственности, но предполагает замену наказания в виде тюремного срока на альтернативное наказание в виде временного ограничения прав.

Подробнее с проектом Закона Украины "О прощении" можно ознакомиться здесь: