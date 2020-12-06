Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что страны, которые бойкотировали организованную российским представительством встречу в Совете безопасности ООН с участием представителей так называемых "народных республик" оккупированной части Донбасса, "разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте, вместо того, чтобы быть беспристрастными посредниками", – пишет Виталий Портников для Радио Свобода. – А так как среди этих стран были и представители Германии и Франции, Небензя еще раньше усомнился даже в целесообразности новых саммитов "нормандского формата".

Раздражение российского дипломата вызвал отказ целого ряда западных стран от присутствия на встрече с представителями марионеточной "власти". Постоянное представительство США выступило со специальным заявлением, в котором отмечено, что "эта встреча была явной попыткой представить ложный и обманчивый сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины". "Мы категорически отвергаем предположения России о том, что она действует в качестве посредника во внутреннем конфликте" – заявило американское представительство, чья позиция была поддержана делегациями ряда других стран-членов НАТО и Евросоюза.

И, несмотря на то, что Кремлю удалось привлечь к встрече с марионетками представителей делегаций стран-союзников и некоторых государств "третьего мира", главная цель мероприятия – демонстрация якобы "внутренней" природы конфликта в Украине – достигнута не была. А без успеха этой демонстрации не стоит даже и думать об отмене западных санкций против России. Более того, многие наблюдатели сейчас высказывают мнение, что после прихода в Белый дом новой администрации эти санкции могут только усилиться.

Владимир Путин и другие российские руководители говорят о необходимости прямых переговоров Киева с руководством "народных республик" буквально с первых дней после начала войны на Донбассе. И цель этих практически ультимативных требований очевидна, она очерчена в заявлении американского представительства при ООН. России не комфортно в роли страны-участницы конфликта, она хотела бы выглядеть посредником, но при этом сохранять полный контроль над оккупированным регионом.

Аналогичный сценарий уже применялся Москвой неоднократно. Миротворцы – российские военные – находятся в фактически оккупированном Москвой Приднестровском регионе Молдовы. И на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретар президента России Дмитрий Песков крайне раздраженно отреагировали на предложение избранного президента Молдовы Маи Санду о замене этих миротворцев гражданской миссией. Российские миротворцы с мандатом СНГ в последней российско-грузинской войне находились на территории Южной Осетии и Абхазии. И вот сейчас российские миротворцы появились в Нагорном Карабахе.

Если можно было бы доказать, что в Украине – "внутренний конфликт", осталось бы только превратить российские оккупационные войска и их наемников на Донбассе в очередной российский "миротворческий" контингент и добиться отмены санкций. Собственно, ради этого все требования и выдвигаются, все представления на международной арене и организуются.

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