Объявленная Андреем Пионтсковским на 9 декабря в Париже капитуляция Украины не состоялась. Украинский президент оказался умнее и прагматичнее, чем считал политолог.

И ничем не хуже, чем белорусский президент, который прекрасно умеет водить Кремль за нос.

Новости Безнаказанность Путина

Политический итог: Путину не удалось ничего добиться от своих соседей и он возвращается домой ни с чем. А дома его ждут "олимпийские (по)беды" - это поражение тоже надо как-то объяснять.

В общем, сдулся мачо. Хорошо хоть под себя не ходит.

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