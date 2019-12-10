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10 декабря • обновлено в 21:25
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Сергей Талк
Сергей Талк
Ученый Все статьи автора

Кремль водят за нос

2.3т

Объявленная Андреем Пионтсковским на 9 декабря в Париже капитуляция Украины не состоялась. Украинский президент оказался умнее и прагматичнее, чем считал политолог.

И ничем не хуже, чем белорусский президент, который прекрасно умеет водить Кремль за нос.

Новости
Безнаказанность Путина

Политический итог: Путину не удалось ничего добиться от своих соседей и он возвращается домой ни с чем. А дома его ждут "олимпийские (по)беды" - это поражение тоже надо как-то объяснять.

В общем, сдулся мачо. Хорошо хоть под себя не ходит.

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Автор
Сергей Талк Сергей Талк
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Сергея Талка
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