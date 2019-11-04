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4 ноября • обновлено в 08:08
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Кремль ставит Зеленского перед выбором

1.1т

Песков 31 октября опроверг информацию о том, что встреча Зеленского и Путина в "нормандском формате" состоится 15 ноября.

То есть, когда-нибудь состоится, но дата пока не согласована. Переносом встречи в плюс бесконечность кремлёвский олигархат выкручивает руки Зеленскому и вьёт из него верёвки, и вот почему.

У Зеленского два предвыборных обещания – прекратить войну и "эпоху бедности". На второе обещание можно махнуть рукой, – Зеленский не первый, кто обещает покращення, коммунизм и тому подобное. Зеленский, разумеется, не лох. Лох тот, кто стабильно клюёт на эту наживку даже с минимальной прикормкой. Опытные политики сыпали под эту тему гречку и другую прикормку мешками, но самую крупную электоральную "рыбу" на этот раз вытащил новичок Зеленский. Новичкам часто везёт и не только на рыбалке.

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Если Зеленский не прекратит "эпоху бедности", то как учит история, катастрофа ни с кем не случится. Даже с ним. Собственным прикормленным электоратом "Слуги народа" скоро обзаведутся – ресурсы на это у них уже есть. Та часть электората, которая если кого полюбит, то надолго, и готова ради высокой платонической любви питаться хоть манной небесной, тоже будет "топить" за "Слуг". Электоральные потери у "Слуг", безусловно, есть и будут, но не такие, чтобы всё пропало. Переживут.

С обещанием прекратить войну у них всё обстоит гораздо хуже. Подчеркну, Зеленский, в отличие от Порошенко, обещал не выиграть войну, а прекратить и в кратчайшие сроки. Часики тикают, а война не прекращается, и Зеленский из рыбака превращается в рыбку на крючке у Кремля. Зеленскому очень хочет побыстрее и торжественно сказать: "Я привёз вам мир", но не получается, а кремлёвские рыбаки всё оттягивают и оттягивают этот миг, перенося дату встречи.

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Кремлёвские рыбаки уверены: "рыбка" с крючка не сорвётся, так как заглотила его по самые жабры. Теперь её надо спокойно выуживать: подвести к берегу, утомить, вымотать и она без сопротивления войдёт в подсаку, как лещ, если ему дать глотнуть воздуха. Даже не будет трепыхаться, разве что, когда окажется на берегу и всё поймёт. Щуку и сома в таких ситуациях бьют тяжёлым по голове, чтобы не дёргались и не раскачивали лодку.

Эту стратегию Кремль сейчас и применяет к Зеленскому, который намертво повис на крючке со своим обещанием прекратить войну. Кремлю для начала потребовалось всего лишь наживить на крючок слово "мир" и густо посыпать вокруг виртуальной, но такой ароматной прикормки как: газ со скидкой, "мы же братья", сохранение транзита газа и прочее. Кремль поймал Зеленского тем же способом, каким сам Зеленский натягал рыбы в своё электоральное ведро.

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Затем кремлёвские рыбаки в сентябре дали Зеленскому как лещу заглотить воздуха с обменом пленными. Этот обмен на 99% был результатом действий предшественников и Антикремлёвской коалиции, продолжавшей держать процесс под контролем. Зеленского в него ввели и сопровождали на постромках как малое дитя, следя, чтобы ничего с земли не поднимало и в рот не тянуло. За сносное поведение дали "перерезать ленточку", когда обмен состоялся.

Сносное, поскольку задание он не провалил, но все понимали, останься президентом Порошенко и список обмененных был бы длиннее, и корабли Москва уже бы вернула. Кремлёвский олигархат сам прочно завис на десятке крючков, и поэтому не мог позволить себе сильно трепыхаться. Обмен пленными его обязали провести ко 2 сентября, и если бы кремлёвским "рыбкам" вздумалось сильно подёргаться, то международные "рыбаки" накидали бы в их кооперативное "Озеро" динамита, а то и вовсе перекрыли бы им воду.

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Зеленский в сентябре "воздуха" заглотнул и теперь как лещ послушно идёт в подсаку Кремля. Уступка за уступкой, и ничего взамен. Кучма в Минске может взбрыкнуть и потребовать от РФ немедленно вывести войска из ОРДЛО, но это идентично попыткам выуживаемой рыбы сорваться с крючка, сделав резкий бросок в сторону. Для рыбы это часто заканчивается лишь тем, что она становится ещё ближе к подсаке.

Кремль изощряется и последовательно подводит Зеленского к тому, чтобы он признал обе банды – "ДНР" и "ЛНР" государствами и субъектами международного права. Для начала хотя бы де-факто, начав с ними прямые переговоры, а затем и де-юре. На данный момент предел желаний Кремля – это, чтобы в Украине согласились назвать выборами те сеансы политического порно-шоу, которые он в третий раз хочет провести в Донецке и в Луганске. До сих пор их никто выборами не признавал, и Кремль столкнулся с досадной для себя проблемой: для того, чтобы стать государством уже недостаточно группе лиц с оружием просто захватить территорию и объявить себя государством. Надо, чтобы весь клуб государств, именуемый ООН, согласился признать эту территорию государством и ввести её в своё правовое поле.

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Если такую территорию в клуб государств не приняли, то она будет либо приколом, либо печальным недоразумением. Ферма в Австралии, бетонная платформа в море возле Великобритании и тому подобные объекты, объявленные суверенными государствами, – приколы такого рода. В Лондоне когда-то одна улица заявила о своей независимости и была признана таковой мэрией с целью развития туризма. Но интерес к независимой и к суверенной улице вскоре прошёл. В Копенгагене с 1970-ых независимым государством хиппи, анархистов, пацифистов и наркоторговцев считается район Христиания на месте бывших казарм и складов. Мэрия Копенгагена и Министерство обороны Дании имеют с ним даже типа дипотношения. Но Христиания позиционируется как антигосударство и в клуб государств принципиально вступать не собирается.

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К сожалению, "ДНР", "ЛНР", "ПМР" и прочие южные осетии – это не безобидные приколы, а реальные банды, спроектированные в Кремле, как и так называемый "халифат ИГИЛ". Этот "халифат" не признало ни одно из мусульманских государств, и он своей воинственностью так достал всех, что клуб государств был вынужден с ним разобраться. В Кремле понимают, если "ДНР" с "ЛНР" совсем пойдут по пути "халифата", то с ними будут разбираться как с ИГИЛ. Поэтому Кремль хочет выдавить для них из Зеленского какой-то официальный статус – автономий или хотя бы особых районов. Из Порошенко его выдавить не удалось даже через два Минских соглашения, что загоняло Кремль в тупик, но Зеленский стал для Кремля лучом надежды, который позволит избавиться от бремени "Донбасс" на своих условиях.

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В Кремле считают свою позицию неуязвимой, поскольку Зеленский связан обещанием прекратить войну, и будет стремиться к этому любой ценой. Зеленский может заявлять, что не совсем любой ценой, но часики тикают и 21 ноября не только День Достоинства и Свободы, но и ровно полгода с дня инаугурации. Как говорится, время подвести баланс, и Вече на Майдане 21 ноября логично его подводить будет.

Сейчас у Зеленского с выполнением обещания прекратить войну сплошные "минусы" и его Офис не может даже с микроскопом найти хоть один "плюс" – стрельба на фронте как была, так и не прекратилась. Зеленский всё больше погружается в цейтнот, а у Кремля растёт уверенность, что он надёжно сидит на "крючке".

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После того, как Дания 30 октября разрешила прокладку возле острова Борнхольм трубы "Северного потока-2" в Кремле свою позицию в переговорах с Зеленским сочли не просто неуязвимой, а непотопляемой. Поэтому Песков на следующий день 31 октября и заявил, что встречи в "нормандском формате" 15 ноября не будет, и вообще её дата пока не согласована.

Кремль даёт понять Зеленскому, что может лишить его удовольствия до 21 ноября прилететь из Парижа и сказать: "Я привёз вам мир", чем снять все вопросы к нему на Вече. Кремль решительно тянет Зеленского к "подсаке" и ставит перед дилеммой: или "Слуги народа" до 20 ноября удовлетворят и утвердят в Верховной Раде все пожелания московского олигархата тогда 21 ноября встретимся с тобой, или сам будешь объясняться с Вечем. Зеленский отвертеться не может, так как у "Слуг народа" в Верховной Раде подавляющее большинство и в Кремле мыслят прямолинейно, чувак, если ты президент, то почему тебя не слушаются даже твои "слуги"? В Кремле всё никак не поймут, что Украина – это не Россия, и твёрдо тянут Зеленского в "подсаку". В Кремле решили не давать ему больше до 21 ноября заглотнуть воздуха в виде осязаемых уступок вроде обмена пленными.

Более того, в Кремле размышляют над тем, не зацепить ли Зеленского ещё и "багром" для надёжности. Два фрика "русского мира" среди парламентских "Слуг" – Дубинский и Бужанский, стали уверенно "гнать волну" на Зеленского. "Вольный социалист" Кива, по совместительству он также член партии Медведчука и Рабиновичем, от которой прошёл в парламент, в своём интервью журналистам 1 ноября без обиняков потребовал разогнать эту Верховную Раду как сборище "гномов, чупакабр, пидарастов, наркоманов и невежд". "Слуги" пока спокойно проглотили "чупакабр" и не побежали жаловаться генпрокурору Рябошапке на Киву и требовать открыть на него уголовное дело как на депутатку от ЕС Федыну за рассуждения в Ютубе, могут "дэнэровцы" попасть миной в Зеленского или не могут, когда тот будет проезжать вблизи линии фронта. В Кремле начали прощупывать, можно ли в Украине повторить молдавский сценарий и собственными силами удалить Зеленского если не как "шоколадного барыгу", то как "шоколадного зайца" и ласкового мерзавца.

Вместо того, чтобы дать Зеленскому ещё раз заглотить воздуха и остаться на плаву, в Кремле его ставят перед выбором: подсака или багор. В этом контексте фраза Макрона в интервью 1 ноября: "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д’Ивуар нелегальным украинским или болгарским бандам" выглядит как намёк Зеленскому, что в случае чего в Париже ему не дадут убежища.

Неудивительно, что это фраза так сильно взволновала украинский МИД, что посол Франции был вызван для объяснения, что хотел этим сказать Макрон. Волнение понятно: во французском политикуме со времён Саркози принято обычно пользоваться клише о бандах цыган из Болгарии и Румынии, мешающих жить французам, а тут такая новация.

В Кремле сейчас самоуверенны больше, чем обычно, но забывают, что сами висят на многих "крючках" и их позиция в переговорах с Украиной не столь непотопляема, как им кажется. Даже разрешение Дании, вскружившее голову Кремлю, имеет свой подводный сюрприз в виде тысяч тонн трофейного немецкого химического оружия, которое Сталин велел затопить вблизи острова Борнхольм. Приказ Сталина выполнили, но командование жаловались, что капитаны сваливали его, где придётся, а не в предписанных координатах. Сталин и российский пофигизм вполне могут передать с морского дна "Привет" внукам от дедов, и у Дании появится причина требовать от Москвы сатисфакции. Вече 21 ноября, если на него придёт очень много людей, тоже внесёт свою коррективу в самоуверенность Кремля.

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Сергей Климовский Сергей Климовский
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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