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9 октября • обновлено в 18:32
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Кремль переходит к "плану Б". С плохим финалом для Украины

12.6т

Рупор Путина Дмитрий Песков явно не по собственной инициативе включил заднюю скорость и дезавуировал все прежние обещания в рамках Минска и Нормандских переговоров. Никакого перемирия. Никакого отвода боевиков от линии разграничения.

Потому что "республики" вдруг стали невероятно самостоятельными. Хотят – слушают Кремль, а не хотят – вообще трубку не берут или обидно в нее хихикают. Цитирую: "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта". Так что гарантировать отвод войск и отсутствие обстрелов Кремль не может. Путин разрыдался бы от обиды, услышав такое. Но мы же понимаем, что эту сказку хозяин Кремля заранее санкционировал. Ключевой вопрос – а чего вдруг?

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Кремль в ожидании глобального шухера

Начнем с очевидного. Когда Путину нужно сделать какое-то заявление, а выглядеть дураком не хочется, на помощь приходит давний соратник. У всех свои слабости, но выглядеть смешным практически никто не любит. Но тут вдруг выясняется, что победу над Украиной начали праздновать несколько рановато? Доверенные лица типа Лаврова или Пушкова уже поспешили сделать массу важных заявлений о победе, формуле Штайнмайера, обозначили новые условия, а все пошло наперекосяк. Поспешили ребята с повышением ставок, такое бывает. Вот только теперь приходится менять стратегию уже исходя из новой ситуации.

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Почка Штайнмайера и формула Штрейкбрехера

Акции в Киеве и других городах вызвали в Москве раздражение и удивление. Они думали, что на какое-то время украинцы будут играть по российским правилам. Плюс, украинское руководство страны не спешит броситься в "братские" объятия и не понимает намеков с Валдая про "сильного президента Украины, который победит оппонентов и добьется мира". Вот и пришлось срочно заткнуть поторопившихся с празднованием, а выпускать на сцену Пескова. Чтобы озвучил версию событий, проходящую по разряду "бред или чистая ложь". Команду генерировать еще больший бред по тем же тезисам получили и вожди внезапно ставших слишком самостоятельными "республик". И они, естественно, не подвели.

Так называемая "Глава МИД ДНР" Наталья Никонорова вдруг заявила, что… для отведения украинских военных от линии разграничения обстрелы со стороны боевиков вовсе не являются препятствием. Так и сказала! Мол, договорились седьмого числа начинать отвод – так отводите. А что с нашей стороны в это время стреляют, так про это никто не договаривался. Официальным поводом для появления этого невероятного образца логики "министров ДНР" стало заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко. Который обвинил боевиков в том, что именно по их вине срывается мирный процесс, так как именно на оговоренных участках разведения войск продолжаются обстрелы. В Кремле не захотели выглядеть виноватыми или идиотами, а потому все свалили на "братьев своих меньших" из ОРДЛО. Но одного нежелания выглядеть идиотами тут недостаточно. Мы же понимаем, что Кремль сам затеял эту игру и дал команду стрелять. Значит это спектакль, преследующий свои цели. И они очевидны.

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Если Зеленский перестанет исполнять условия Путина: что будет?

Одной из ключевых позиций Москвы в рамках "процесса урегулирования" является требование усадить за стол переговоров Киев и Донецк. Как только украинская власть это сделает – Кремль умывает руки. Вот – все могут посмотреть на "гражданский конфликт" в Украине. Киевские власти обижали несчастных шахтеров с трактористами, те взбунтовались, постреляли друг в друга, а теперь решили прекратить. Ведут переговоры. А Москва никогда туда не лезла, а исключительно призывала к миру. Что получаем в результате? Киев плохой и жестокий, Донбасс несчастный и заслуживает компенсации от Украины, а Москва миротворец. К которому совершенно зря применяли санкции. Западу должно быть стыдно и про Крым лучше не упоминать совсем.

Понятно, что санкции должны быть сняты, Киев должен искупить вину перед пострадавшими от агрессии и пойти на определенные уступки. Какие? О, список уже сформулировал соратник путинского советника Суркова Алексей Чеснаков. "Нужно быть реалистами. Украина, в конечном счете, будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от Минских соглашений Украина не получит", - заявил он. То есть только регулярно переводить финансирование пострадавшим из бюджета и оставить ОРДЛО под полным контролем РФ. Вот такая простая комбинация в пару ходов. В результате Кремль весь в белом, а Украина вынуждена под давлением Запада принять и выполнять Минские соглашения в самой невыгодной для себя трактовке. Или "неподконтрольные Кремлю" боевики будут обстреливать и не пойдут ни на какое перемирие. Вот и все хитрые планы Кремля.

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник: site.ua
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Нет, это не план "Б", это план "Х" для "У", ну а третью букву поставят, когда ликвидируют щеневмерлое географическое недоразумение.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тарр Доктор, Плешивое чмо пусть лучше грибочки собирает со своей девчонкой ))) Геополитик хренов)))
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ккк Александр
ккк Александр
"Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта". Так что гарантировать отвод войск и отсутствие обстрелов Кремль не может. Путин разрыдался бы от обиды, услышав такое." Автор как будто вчера родился? Путин все 5 лет говорит что Донбасс это проблема Украины, и разговаривайте с ЛДНР напрямую а не через Москву. Если б там действительно стояли войска РФ, тогда да надо говорить с Путиным и он бы их и отводил, а раз там вооруженные формирования ЛДНР, они могут прислушиваться к Путину могут нет. Россия то здесь не ее головная боль.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Лыскин Юрий, почитайте лучше минские соглашения, где расписано кто является сторонами конфликта, а бредни диванных экспертов оставьте для своей любовницы, ей все равно. Если бы в Иловайске были российские войска, то вы в лучшем случае собирали бы мох в колымской тундре, в худшем - кормили бы червей украинского чернозема.
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
ккк Александр, Прочтите лучше "Аргументы Недели"от 23, 05 №19 этого года, статью военного обозревателя Ярослава Вяткина, где он открыто пишет , что когда в дело вступили БАТАЛЬОНЫ «отпускников – северян» Иловайский котел был захлопнут...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А другого финала для Укроины не было предусмотрено с 1990-го года.
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