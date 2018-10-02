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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Кремль озабочен Украиной

3.1т

Полгода до выборов президента Украины. На российских телеэкранах сплошной Пётр Порошенко, даже Владимира Путина реже показывают. Озабочен Кремль…

Кого выберут - дело для Украины сугубо внутреннее. Но очень, очень(!!!) хочется, чтобы нашли они и выбрали такого лидера, с которым Украина стала бы быстро превращаться в успешное государство и эту успешность в первую очередь почувствовали на себе граждане Украины через повышающийся уровень жизни.

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Для россиян, которым госпропаганда ещё не успела сделать мозг совершенно гладким, успех Украины содержит и чисто практический интерес. Это не далёкие "азиатские тигры" или маленькая по населению и территории Эстония.

Это сопоставимая по всем параметрам с Россией страна. Только без нефти, газа и божьего помазанника во главе. Если получится в Украине, то и граждане России получают пример и надежду: -Ну, а мы то чем же хуже, значит и у нас так можно сделать!

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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Дейман Алон
Дейман Алон
Нет, кацапездолы, даже не мечтайте, ничего у вас не выйдет - в вас духовного ничего не осталось, вы превратились в обычный скот! Главный герой ваших сказок - это ленивый дурачок, который ничего делать не хочет, кроме как на шару получить царство и управлять им, поклоняетесь вы лениным-сталиным, которые являются известными мировыми тиранами, вы с лопаты жрать привыкли, а лучшие памятники у вас получаются из материала, который называется говном. Поэтому даже не пытайтесь что-то нормальное делать - ничего у вас не выйдет, козломордые!
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