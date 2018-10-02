Полгода до выборов президента Украины. На российских телеэкранах сплошной Пётр Порошенко, даже Владимира Путина реже показывают. Озабочен Кремль…

Кого выберут - дело для Украины сугубо внутреннее. Но очень, очень(!!!) хочется, чтобы нашли они и выбрали такого лидера, с которым Украина стала бы быстро превращаться в успешное государство и эту успешность в первую очередь почувствовали на себе граждане Украины через повышающийся уровень жизни.

Для россиян, которым госпропаганда ещё не успела сделать мозг совершенно гладким, успех Украины содержит и чисто практический интерес. Это не далёкие "азиатские тигры" или маленькая по населению и территории Эстония.

Это сопоставимая по всем параметрам с Россией страна. Только без нефти, газа и божьего помазанника во главе. Если получится в Украине, то и граждане России получают пример и надежду: -Ну, а мы то чем же хуже, значит и у нас так можно сделать!