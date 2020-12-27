Кремль обвинил Киев в пассивности для прекращения войны на Донбассе

Кремль обвинил Киев в пассивности при реализации Минских договоренностей для прекращения войны на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что она "видна невооруженным глазом", пишет ТАСС. Он сказал, что регулировать конфликт становится "все сложнее с течением времени".

Он в очередной раз заявил, что на востоке нашей страны идет "внутриукраинский конфликт".

"Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт", – сказал он во время эфира на одном из российских телеканалов.

При этом, по его мнению, "пассивность Киева" вызывает "разочарование в Париже и Берлине по многим моментам этой ситуации".

Он подчеркнул, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах.

"Сейчас никто особо и не звонит", – сказал он.

Песков заявил, что "процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное – никто за них даже не брался".

Вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ЛНР и ДНР начали сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Российская власть официально не признает вторжения в Украину, несмотря многочисленные факты и доказательства.

Минский протокол по прекращению огня на Донбассе был подписан 5 сентября 2014 года.

В феврале 2015-го в Минске главы Украины, России, Франции и Германии подписали декларацию и комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документы предусматривали прекращение военных действий и вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных РФ территорий, создание необходимых условий для проведения местных выборов и т.д. Пока данные соглашения не выполнены.

Кака сообщил OBOZREVATEL, что Россия намерена получить "пакет акций" Украины, возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны.

Об этом рассказал журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его мнению, Минские соглашения не выполняются потому, что РФ хочет навязать Украине легализацию незаконных вооруженных формирований ЛНР" и "ДНР"