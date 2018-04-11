"Кремль обеспокоен": эксперт раскрыл "украинский" козырь Эрдогана в отношениях с Путиным

Поддержка Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса может стать козырем Анкары на переговорах с Россией по Сирии.

Об этом сказано в эксклюзивном блоге на "Обозревателе" исполнительного директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса.

Он напомнил, что во время переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Петром Порошенко была предварительно достигнута договоренность о том, что Турция примет участие в миротворческой миссии.

"Как такое решение Эрдогана повлияет на отношения Турции и России? Думаю, это станет его козырем в переговорах с Россией по Сирии", - подчеркнул Семиволос.

Он указал на то, что россияне уже выразили обеспокоенность по этому поводу.

При этом Семиволос отметил, что Порошенко ведет политику с Эрдоганом "довольно осторожно", и вряд ли лидеры стран могли обсуждать вопросы российско-турецких отношений.

Как сообщал "Обозреватель", по информации СМИ Эрдоган говорил с главой РФ Владимиром Путиным в день встречи с Порошенко.