Кремль не увидел у Зеленского "политической воли к реализации "Минска"

Кремль хотел бы "нормализовать отношения" с Киевом, но не видит соответствующей "политической воли" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское информагентство ТАСС. Речь идет о выполнении минских и парижских договоренностей, уточнил он.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое.

И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договорённостей и парижских договорённостей", – сказал Песков.

При этом он уточнил, что для разговора президентов Путина и Зеленского еще "не созрели предпосылки".

Вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ЛНР и ДНР начали сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Российская власть официально не признает вторжения в Украину, несмотря многочисленные факты и доказательства.

Минский протокол по прекращению огня на Донбассе был подписан 5 сентября 2014 года.

В феврале 2015-го в белорусском Минске главы Украины, России, Франции и Германии подписали декларацию и комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документы предусматривали прекращение военных действий и вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных РФ территорий, создание необходимых условий для проведения местных выборов и т.д. Пока данные соглашения не выполнены.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Москва обвинила Киев в пассивности при реализации Минских договоренностей для прекращения войны на Донбассе.

Песков заявил, что регулировать конфликт становится "все сложнее с течением времени", но от украинской стороны в РФ якобы не поступают предложения о контактах.