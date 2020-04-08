Главная Новости
8 апреля • обновлено в 21:46
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Кремль напомнил россиянам, что не все зависит от Путина

24т

Российское правительство заявило о недопустимости закрытия границ между регионами страны. Это решение было принято после того, как появился первый регион, который фактически заявил о таком закрытии – и это, естественным образом, была Чеченская республика, пережившая две разрушительные войны с центром. Хотя ее глава Рамзан Кадыров и отрицает то, что республика "зарыта", факты свидетельствуют об обратном. Даже живущие в республике пассажиры до сих пор не отмененного – похоже, это еще впереди – рейса из Москвы в Грозный должны будут обзавестись медицинской справкой об отсутствии у них симптомов нового коронавируса для попадания в Чечню.

Владимир Путин, уверен, сам дал старт этой "эпидемиологической вольнице", когда решил, что руководители регионов будут определять собственный перечень карантинных мер. Несмотря на вспышку эпидемии в России, главе государства, похоже, очень не хочется произносить слово "карантин". Он устраивает подданным "каникулы", как школьникам, а не как гражданам. А карантином должны заниматься царедворцы, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Кремль сам дал жителям России возможность вспомнить, что не все зависит от Путина

И руководители российских регионов стараются, как умеют. Разумеется, пока что не каждый может позволить себе эпидемиологическую независимость Кадырова – глава Чечни у Кремля на особом счету, в Москве прекрасно понимают, что любой конфликт в Чечне может привести к новой кровопролитной войне на Северном Кавказе. Однако по мере нарастания эпидемии действия региональных руководителей будут все более жесткими. Уже сейчас режим въезда в Астраханскую область не сильно отличается от режима въезда в Чечню – пропускают только местных жителей. А ряд других регионов установил специальные блок-посты на въезде. Среди этих регионов, например, Республика Татарстан, у которой всегда были особые отношения с центральными властями и которая единственной из тогдашних субъектов федерации отказалась от подписания Федеративного договора. И, разумеется, появился блок-пост на границе аннексированного Крыма с Россией, на Керченском мосту.

Могут сказать, конечно, что это временные ограничения. Что эпидемия завершится – и ограничения на въезд отменятся сами собой. Но, во-первых, никто не знает, когда наступит конец эпидемии. Во-вторых, каждый российский регион переживет напасть по-своему – в зависимости от эффективности местных властей и возможностей местной системы здравоохранения. Кремль сам дал жителям России возможность вспомнить, что не все зависит от Путина, что между регионами существуют границы, что борьба с эпидемией и ее последствиями будет проходить в Москве, Чечне и Ленинградской области совершенно по-разному. И борьба с последствиями, пожалуй, ключевое понятие – потому что после эпидемии восстановление экономики, думаю, как это всегда бывает в России, начнется со столиц, а не с окраин.

И уж тем более не с оккупированных окраин. Не с Крыма.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Источник
Источник: Крым.Реалии
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
10
14
Смешно
110
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
А что упортников думает о положении вHaykpaине? Или ему путен покоя не даёт? дБ Бл конченый...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
москва2 россия2
москва2 россия2
п.и.д.а.р.а.с нэзалэжний , лучше бы прибодрил м.а.й.д.а.н.у.т.ы.х, про успехи май-д.а.у.на, достижениях о.т.с.о.с.иации,победах реформаторов,шелковом пути, сранцевом газе,пенсионной реформе,о гидности в санжарах расскажешь , на украине ведь живешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Радари Джанька
Радари Джанька
... "Кремль сам дал жителям России возможность вспомнить, что не все зависит от Путина ..." А кто и когда говорил обратное в России? Это только в-на-yкpaинax ВСЁ зависит от благосклонности или хотя бы минимального внимания Тpaмпa и дядек мoгepинeй. Да и то, по факту, жизнь показывает, что xoxлoпитeкaм надеяться не на кого и не на что. Впереди полная и всеобъемлющая Жoпa! Но cкaчyщaя!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 4 ответов | показать все
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
москва2 россия2, По теме сказано достаточно - россияне обнаруживают склонность впадать в детство
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
москва2 россия2
москва2 россия2
Spiridonov Alexandr, д.е-б.и.л нэзалэжний по теме способен что-то сказать или т.у.п как гончарук?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги