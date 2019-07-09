"Кремль накажет всех": Портников расшифровал тревожный сигнал для Украины

Скандал, который в России раскрутили вокруг оскорбления журналистом Владимира Путина, – это сигнал Украине и всему постсоветскому пространству. Так агрессор показал, что теперь он будет наказывать и воспитывать целые народы, а не только правительства стран.

Именно на это направлены санкции, объявленные в ответ на высказывание частного мнения, а не позиции власти Грузии, отметил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

"Это главный урок, который должна была бы вынести команда Владимира Зеленского из ситуации в Грузии. Москва больше не воспитывает правительства. Она воспитывает народы. Можно проявлять чудеса конструктивности, выступать за возобновление переговоров, отказ от блокады Донбасса и даже за особый статус оккупированных территорий. Можно разговаривать на русском языке и даже возобновить подачу воды в оккупированный Крым. Это все больше не имеет для Москвы никакого значения", – пишет он.

Портников подчеркивает, что теперь любая антироссийская демонстрация в центре Киева или Львова, любая "неправильная" телевизионная программа на любом телевизионном канале может привести к отключению газа, возобновлению обстрелов и захвату кораблей. Одним словом, к любому наказанию.

Виталий Портников Facebook Виталия Портникова

"Кремль ставит правительствам, которые хотели бы найти с ним общий язык, простую и ясную задачу – успокоить "смутьянов" в собственных странах. Сделать так, чтобы в Украине или Грузии не было людей, которые осмелились бы выходить на демонстрации против российского руководства или говорить в эфире то, что может не понравиться депутатам Государственной думы. Не только правительства, но и народы бывших советских республик должны знать свое место", – разъясняет новую стратегию Кремля журналист.

И именно эту простую истину, уверен он, президент Владимир Зеленский должен усвоить еще до начала диалога с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным в любом формате.

"С Россией не удастся договориться ни о чем. И потому, что Путин не хочет договариваться. И потому, что в нашей стране слишком много патриотов, которые не согласятся с капитуляцией. А наказывать за их "неправильное поведение" Кремль будет всех – и самих патриотов, и Зеленского с его командой, и местных коллаборационистов. Может, в этом и состоит теперь наше национальное единство – в том, что все мы, как и грузины сегодня, станем объектом российского "наказания"?" – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист считает, что украинский народ оказался в капкане у президента России Владимира Путина и российских спецслужб и вырваться из него сможет только с кровью. Так он прокомментировал скандал с телемостом между украинским и российским пропагандистскими каналами.

Также Портников считает, что требование Путина снять блокаду с оккупированного Донбасса направлено на развал экономики Украины. Ведь за время действующих ограничений предприятия на территории "Л/ДНР" полностью перешли под контроль кремлевских кураторов.

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