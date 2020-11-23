Кремль готовил аннексию Крыма еще до президентства Януковича, – Богдан

План аннексии Крыма разрабатывался в Кремле задолго до событий 2014 года и даже до того, как президентом Украины стал Виктор Янукович.

Об этом заявил бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам экс-главы ОП, операция по аннексии Крыма готовилась много лет.

"Такие операции за год не готовятся. Это коммуникации, нахождение подразделений, снабжение, логистика. Это очень сложно", – заявил Богдан.

Он также уточнил, что в Украине знали о планах Кремля, и предположил, что к ним готовились.

По мнению Богдана, украинское руководство не стало противостоять действиям России в Крыму, чтобы избежать полномасштабной войны.

"Сто процентов был какой-то план противодействия в Украине. Почему не задействовали? Из того, что я знаю, не хотели полномасштабной войны. Каждый день была надежда, что сейчас все остановится, мы разойдемся по углам и начнем договариваться", – пояснил бывший глава ОП.

Богдан уточнил, что Киеву в какой-то момент нужно было принимать решение об операции по противодействию агрессии, и лично он бы такое решение принял.

"В какой-то момент надо было, наверное, принимать решение. Но это сложно – чужие жизни бросать на алтарь войны. Я бы лично не хотел быть в то время в том месте, где принимались такие решения", – сказал Богдан.

Андрей Богдан Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году предотвратить оккупацию Крыма Россией было нереально. Ведь боеспособные подразделения украинской армии насчитывали лишь 5000 человек. К тому же под угрозой захвата была вся территория Украины, включая Киев. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.