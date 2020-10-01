Кремль давит на Зеленского пожарами в Луганской области и срывом переговоров ТКГ, – Геращенко

Изменение состава участников переговорной группы от Украины в ТКГ не остановит попытки России любым способом реализовать свои сценарии по расшатыванию ситуации в Украине и продолжению оккупации украинских территорий. Вопрос мирного урегулирования на Донбассе необходимо рассматривать комплексно.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" выразила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в парламенте Ирина Геращенко.

"Эти пожары на Луганщине не являются случайностью. Очевидно, что только Россия, которая осуществляет вооруженную агрессию на востоке Украины, регулирует, когда прикрутить там немного огонь, а когда – подлить бензинчику. Вот сейчас она добавила бензинчику из-за пожаров. До того был месяц такого прикручивания эмоций", – убеждена Геращенко.

Скандальные заявления экс-заместителя главы украинской делегации в ТКГ в Минске Витольда Фокина нардеп считает частью деструктивного сценария РФ, который находит определенный отклик в Офисе президента Украины.

"Выпустили Фокина на манеж для того, чтобы он выполнял только одну роль – озвучивал те бздуры, которые в действительности есть в головах Офиса президента. О том, чтобы перевесить этот московский сценарий о якобы "гибридной гражданской войне в Украине", а не вооруженной агрессии и попробовать продвинуть сначала политический блок Минских соглашений перед блоком безопасности и гуманитарным, освобождением заложников", – отметила Геращенко.

Политик также напомнила, что кроме громких заявлений были сделаны и определенные уступки Кремлю.

"Я хочу напомнить, что пока Фокин бродил по эфирам и вызвал на себя огонь своими нелепостями, Кравчук в это время направил в Верховную Раду письмо с требованием внести изменения в украинское законодательство, в постановление Верховной Рады о выборах. Собственно, очевидно, что это был российский сценарий. Поэтому на нем россияне же и настаивали в Минске", – добавила Геращенко.

Кроме того, она отметила, что среди скупых фраз официального сообщения о последней видеоконференции ТКГ просочилась информация, что представитель России Борис Грызлов опустился до шантажа украинской стороны. Он, в частности, угрожал обнародованием разговоров, которые российская сторона незаконно фиксировала на видео, снимала и записывала.

Геращенко добавила, что в свое время украинская делегация осознавала, что ведется запись разговоров спецслужбами как минимум двух стран – ФСБ России и Беларуси.

"Поэтому переговоры надо вести так, чтобы не было стыдно, а наоборот – было чем гордиться, как ты защищал страну, если их выбросят в паблик... Другой вопрос – что это уже нарушение любых международных норм и стандартов, когда Грызлов признается своим визави, и не только украинским, но и ОБСЕ, что их писали, снимали и сейчас их будут шантажировать этими записями", – подчеркнула Геращенко.

По ее словам, "такое возможно, только когда страна слабая, делегация слабая".

"Я думаю, что это возможно потому, что там такого намололи на тех встречах и таких на себя набрали обязательств по политическому блоку принимать в парламенте, что сейчас Россия будет этим шантажировать Кравчука, а значит и украинскую группу, Украину... Мой совет участникам этих групп – никогда не берите на себя обязательств, которые вы не можете выполнить", – заявила Ирина Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин снова отличился скандальными заявлениями. В частности, он заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной и подтвердил слова об амнистии в Донбассе. Такая позиция представителя Украины на переговорах в Минске вызвала возмущение у народных депутатов - и Фокин был уволен из ТКГ, а его должность - ликвидирована.