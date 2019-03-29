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Кремль больше не нападет? Казарин развеял популярный миф перед выборами

4.8тЧитать материал на украинском

Теория о том, что Кремль больше не нападет на Украину, так как он уже взял все, что мог, не выдерживает критики.

Об этом заявил украинский журналист в своем блоге на "Крым.Реалии". "Нечто подобное я слышал и пять лет назад. "Невыгодно". "Не решатся". "Миропорядок". Слышал – и повторял. А потом были российские флаги на здании крымского правительства", – пояснил он.

Казарин напомнил украинцам, что война продолжается, даже если они этого не хотят.

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Кремль больше не нападет? Казарин развеял популярный миф перед выборами

"24"

"Она продолжится, даже если вы решите сравнять окопы. Она останется рядом вне зависимости от того, вспоминает о ней ваш кандидат или нет. От вас зависит лишь то, будет ли он это делать. Потому что повестка. От вас зависит то, как ваш фаворит станет оценивать риски. И если войны не существует для вашего кандидата, то, вероятно, для вас ее тоже не существует", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин выразил предположение, что украинская армия не смогла бы отстоять Крым в марте 2014 года, когда его незаконно захватили российские военные под видом "зеленых человечков".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Нападёт, нападёт! Счас только выборы пройдут и сразу нападёт! Лишь-бы не Порошенку выбрали, а то он не даст напасть! 😬
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Юг Руси, тобі то що? У тебе ж вибору немає!
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