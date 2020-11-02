Креминь призвал КСУ проявить государственную позицию при рассмотрении языкового закона

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Конституционный Суд проявить государственную позицию при рассмотрении вопроса о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Обращение к судьям Креминь опубликовал в Facebook. Конституционный Суд Украины 3 ноября на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела по представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности языкового закона.

Креминь отметил, что закон о государственном языке полностью соответствует Конституции. Обращение нардепов он назвал "политическим".

По его мнению, значительная часть норм закона дублирует или уточняет нормы, которые уже длительное время действуют и применяются в Украине. Это, например, касается обращений граждан, защиты прав потребителей, демонстрации фильмов.

"То есть в значительной степени Закон не вводит новых требований и порядков, а лишь фиксирует статус-кво", – отметил омбудсмен.

Также он напомнил, что некоторые из таких норм, дублирующих нормы других законов, уже фактически оценивались КСУ на предмет их соответствия Конституции.

Креминь отметил, что сегодня ведущее место украинского языка как государственного признает более 95% украинцев. Это подтверждает, что вопрос единого государственного языка объединяет украинцев, а не разъединяет их, как это пытаются навязать извне.

"Однако в условиях гибридной войны, в том числе на информационном и языковом фронтах, мы до сих пор видим инициативы отдельных политиков, которые заботятся о собственных рейтингах, а не о стране", – подчеркнул Креминь.

Он призвал судей КС проявить государственную позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины.

"Вопрос языка является фундаментальным для нашего государства: для укрепления независимости, утверждения идентичности, единства и победы Украины", – резюмировал омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный Суд Украины 3 ноября рассмотрит ряд законов, которые касаются украинского языка и системы гарантирования вкладов физических лиц. Судебные заседания начнутся в 10:00 и будут проходить в закрытом режиме.