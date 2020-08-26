"Кредитный пряник": за что ЕС платит Украине 1,2 миллиарда евро

На заседании во вторник, 25 августа, народные депутаты приняли очень важный документ – Меморандум о взаимопонимании с Евросоюзом и кредитное соглашение на получение Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро. Мнения относительно истинного значения и влияния этого документа на будущее развитие нашего государства разделились. Начали звучать даже обвинения в адрес власти в том, что она за миллиард с небольшим передала государство во внешнее управление и фактически уничтожила государственный суверенитет. Так ли это на самом деле и что именно прописанные в меморандуме условия будут означать для рядового украинца – читайте далее.

Меморандум о взаимопонимании с Евросоюзом, принятый 25 августа 249 депутатами от "Слуги народа", "Голоса", групп "Доверие" и "За будущее" позволяет Украине получить кредит на сумму 1,2 млрд евро на 15 лет под достаточно низкий процент – 0,125 % годовых.

Планируется, что поступать средства будут двумя траншами. Первый, в размере 600 млн евро, Украина получит в ближайшее время. Второй, на такую же сумму – через несколько месяцев и только после выполнения Украиной ряда требований. Именно эти требования прописаны в собственно меморандуме и именно они вызвали бурное обсуждение.

Что же требует Евросоюз взамен такой важной для Украины сегодня макрофинансовой помощи и к чему в результате приведут эти требования?

1. Закупки медикаментов упростят и очистят от коррупции

Пандемия COVID-19 заставила переосмыслить подход к системе здравоохранения даже в странах с развитой экономикой. В Украине же испытание коронавирусом показало не только крайне низкий уровень медицинского обеспечения, но и серьезные проблемы с проведением медицинских закупок (один только скандал с грузом, доставленным "Мрией" и распроданным втридорога чего стоит) и со всеобъемлющей коррупцией в отрасли.

Поэтому в ЕС решили помочь Украине навести порядок в отечественной медицине. Согласно требованиям меморандума, Министерство здравоохранения Украины, которое продемонстрировало свою полную несостоятельность в своевременных и эффективных закупках, будет лишено несвойственных ему функций – и все централизованные закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты будут переданы специально созданному для этого ГП "Медицинские закупки Украины". Ожидается, что такой шаг поможет оперативно реагировать на острые потребности отрасли здравоохранения.

Исключение составят только закупки, проводимые через специализированные международные закупочные организации.

Контролировать эффективность работы МЗУ будет независимый наблюдательный совет, члены которого будут отбираться в соответствии с прозрачной процедурой из компетентных в области здравоохранения людей. Среди прочего, этот наблюдательный совет будет наделен полномочиями назначать и увольнять руководителя МЗУ.

Какой будет структура МЗУ, сколько там должно быть работников и как будет организован процесс закупок, должны определить государственные органы власти.

При этом некоторые СМИ уже начали разгонять истерию по поводу того, что в наблюдательный совет МЗУ вроде бы непременно войдут иностранцы, которые начнут продвигать интересы иностранных компаний. Это все – не более чем домыслы, которые никоим образом не вытекают ни из текста меморандума, ни из сопроводительных документов. Как и активно распространяемый тезис о том, что эти гипотетические иностранцы будут лоббировать интересы иностранных компаний.

2. На таможне и в налоговой наведут порядок и повысят поступления в бюджет

Западные партнеры Украины настаивают на проведении реальной, а не бутафорской, как до сих пор, реформы налоговой и таможенной администраций. Поэтому в меморандуме отмечается необходимость проведения конкурсной и основанной на компетенции процедуры отбора на должности руководителей Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. Соответствующие конкурсы должны состояться после завершения карантина.

Большее внимание, по мнению европейцев, Украине следовало бы уделить и другим аспектам реформирования. В частности, взяться за совершенствование системы мониторинга НДС, основанной на управлении рисками, разработку концепции и методологии электронного налогового аудита, внедрение электронных кассовых регистраторов и использование новых IТ-решений для ускорения таможенного оформления.

Все эти шаги, направленные на улучшение администрирования налогов и сборов не только помогут таможне и налоговой наконец начать выполнять плановые показатели, но и уменьшат коррупцию в этих традиционно коррумпированных ведомствах.

3. Украинские суды очистят от коррупционеров и приведут судебную систему к европейским стандартам

Похоже, лопнуло терпение у Европы наблюдать и за тем, во что превратилось так называемое украинское судопроизводство. Поэтому очередным условием для получения траншей в ЕС поставили обеспечения реальных, а не номинальных независимости, добродетели и эффективного функционирования судебной власти.

В частности, приняв Меморандум, украинская власть обязалась наконец создать Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Отбирать членов этой комиссии будет специально созданная конкурсная комиссия, в которую войдут, в том числе, и представители международного сообщества.

Кроме того, в ближайшее время должна быть создана Комиссия по вопросам этики – также с международным участием. В полномочия этой комиссии будет входить осуществление единовременной оценки добропорядочности и этичности членов Высшего совета правосудия. Тех, кто проверку не пройдет, комиссия сможет рекомендовать к увольнению органам, которые их назначали. Кроме того, члены комиссии будут работать над предварительным отбором кандидатов в Высший совет правосудия. Пользуясь составленным комиссией перечнем органы избрания членов Высшего совета правосудия смогут выдвигать свои кандидатуры. Это станет дополнительным предохранителем против попадания в ВРП недостаточно квалифицированных, нечестных, непрофессиональных кандидатов.

4. На госслужбу будут брать не по блату, а по профессионализму и компетентности

Согласно Меморандуму, украинская власть обязалась провести прозрачные конкурсы для назначения госслужащих высшего уровня, в частности, на должности, временно заполненные во время карантина. При этом, конкурсы должны проводиться с соблюдением европейских принципов государственного управления.

Конкурсы для антикоррупционных органов по Меморандуму будут проводиться деполитизированной отборочной комиссией с соблюдением соответствующих процедур и критериев отбора, основным из которых будет профессиональная компетентность претендента. Это позволит снизить риск политической ангажированности победителей конкурса, а впоследствии – поможет им беспристрастно осуществлять свою антикоррупционную деятельность.

5. Запустят систему электронного уголовного судопроизводства антикоррупционных органов

В дополнение к этому европейцы требуют наконец провести авторизацию автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ/САП. Для этого необходимо внести определенные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и получить сертификат соответствия КСЗИ на систему. После этого уже можно будет перейти к началу функционирования системы, подготовить ее к интеграции с единым реестром досудебных расследований и начать использовать.

6. Закончат аттестацию прокуроров и очистки прокуратуры на всех уровнях

Большее внимание теперь власти обязаны уделить и прокуратуре. В частности, в кратчайшие сроки должна быть завершена аттестация прокуроров на региональном уровне. После этого можно будет перейти к аттестации прокуроров на местном уровне. В ЕС ожидают, что это поможет обеспечить пребывание на всех уровнях системы прокуратуры прокуроров, избранных в ходе прозрачного и политически беспристрастного процесса, каждый из которых вынужден будет пройти проверку на добродетель.

7. Взыскать таможенные и налоговые штрафы в пользу государства позволят частным исполнителям

Для улучшения бизнес-климата украинская власть взяла на себя обязательство расширить полномочия частных исполнителей на админштрафы и требования до ста тысяч гривен в отношении любого должника.

По статистике, эффективность частных исполнителей примерно в 5 раз выше эффективности государственных исполнителей. Поэтому постепенное уравнивание их в полномочиях с государственными исполнителями может положительно повлиять на увеличение поступлений в бюджет.

Власти также обязались способствовать блокированию средств на банковских счетах, предоставляя разрешение на электронную связь между исполнителями и банком, а также активизировать усилия для восстановления активов в государственных банках до урегулирования проблемных активов в судах и уголовного преследования в тех случаях, где это необходимо. При этом каждые полгода компетентные органы должны отчитываться о достижениях в деле возвращения активов в государственных банках.

8. Коррумпированную налоговую милицию заменят независимым Агентством по расследованию финансовых и экономических преступлений

Кабинет министров наконец должен начать поэтапную ликвидацию налоговой милиции, а с 1 января 2021 года наконец должно заработать созданное парламентом новое агентство для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений - тех, которые не входят в компетенцию СБУ и Нацполиции.

9. Отменят ограничения по вознаграждению для членов наблюдательных советов крупнейших государственных предприятий

Согласно взятым Украиной на себя обязательствам, Кабмин должен поработать над нормативно-правовой базой корпоративного управления для государственных предприятий и привести ее в соответствие с европейскими принципами. В частности, в меморандуме прописана отмена установленного на период карантина ограничения вознаграждения в 45 тысяч гривен для членов наблюдательных советов 10 крупнейших государственных предприятий. Единственный недостаток этого пункта: как и ранее, размер вознаграждения для членов наблюдательных советов госпредприятий никак не коррелирует с их КПД. То есть никакие критерии оценки эффективности работы таких советов и оправданности их высоких зарплат до сих пор так и не было введено.

10. Обеспечат украинцам право выбирать поставщика газа и утвердят справедливые тарифы на газоснабжение

Отдельный вопрос, прописанный в меморандуме, касается рынка газа в Украине. Потребители природного газа в Украине наконец должны получить право свободно выбирать или менять поставщика газа без всякой доплаты или ограничений. А тарифы на газоснабжение должны быть экономически обоснованными и оправданными.

В меморандуме также прописаны жесткие меры контроля выполнения условий предоставления макрофинансовой помощи: документ четко регламентирует, какие органы государственной власти с какой периодичностью и по каким показателям должны отчитываться, чтобы в ЕС убедились – свои обязательства Украина выполняет.

Евросоюз на этот раз, похоже, серьезно настроен на то, чтобы все-таки заставить украинскую власть развивать страну не на словах, а на деле. Ведь независимо от персоналий в высоких властных кабинетах, украинские власть имущие потеряли кредит доверия от международного сообщества. Именно поэтому европейцы вынуждены прибегать к таким, возможно, местами жестким мерам по преобразованию самой большой страны Европы из "черной дыры", в которой исчезают и деньги, и возможности, в процветающее государство, достойное стать частью европейского сообщества.