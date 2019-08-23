Креатура ''Царя''? Главой Ровненской ОГА может стать одиозный бизнесмен

Главой Ровенской ОГА могут назначить Виталия Коваля, который является прямой креатурой одиозных местных элит.

Как сообщают OBOZREVATEL источники в киевской команде "Слуги народа", назначение может состояться уже в ближайшее время. Коваль был одобрен Кабинетом министром, сейчас все зависит от указа главы государства.

При этом, как сообщают источники, Виталия Коваля лоббирует глава Ровненского областного совета Александр Данильчук. Они вместе занимались греко-римской борьбой, а на данном этапе Коваль является главой местной спортивной федерации.

"После выборов у Данильчука долг перед Юрием Косюком, около 1 млн долларов. Он ведь активно занимался продвижением кандидатов от штаба БПП. Именно при поддержки бизнесмена им удалось продвинуть на должность Коваля, который также владеет в области крупным бизнесом. Речь идет о киевских фирмах – "ВВВ Монтаж" (строительство дорог и автострад) и "Санако" (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных)", — указывает источник.

Виталий Коваль

По информации местных СМИ, именно эти компании выигрывали тендеры на строительство дорог в области. Так, "ВВВ Монтаж" за год и четыре месяца получил 42 контракты на Ровенщине на 427 400 000 грн бюджетных средств. В частности, три контракта на 215 млн грн с обществом подписала Служба автодорог области, 13 контрактов на 184 млн грн — областной департамент строительства.

Пробелы в биографии имеет и сам Александр Данильчук. Местные СМИ дали ему кличку "Царь", а в 2014 году местные активисты устроили ему "мусорную люстрацию". Они подозревали его в причастности к вырубке лесов и крышеванию добычи янтаря.

Стоит отметить, в отличие от назначений в Одесскую и Львовскую ОГА, открытого конкурса на вакантное место в Ровненской области не было.

Люстрация Александра Данильчука

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил врио главы Николаевской областной госадминистрации Вячеслава Боня и руководителя Управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.

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