Леониду Кравчуку можно все - он пожизненное звание Президента и умеет быть истребованы при любой власти.

Он может пренебрегать простой человеческой логикой, он смело "в телевизоре" говорит одно, "в столовой" противоположное, а "на даче" - опровергает предыдущее и выдвигает третью версию.

Он готов на все – лишь бы была публичность, голубые экраны, президиум, почетные места в различных ложах, возможность провозгласить первый тост на банкетах олигархов ...

Ему можно, он почти 30 лет / более трети своей жизни /, как со званием Президента ...

Но всему есть предел, и когда такого ранга лицо (и сейчас при довольно высокой и публичной должности) ссылается на Конституцию Украины там, где Основной Закон устанавливает обратное – это далеко за красными линиями, это гораздо хуже "синдрома Витольда".

1. "Реакция украинцев на предложенный Зеленским вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах может быть последним звонком для правоохранительной системы ..." - такое мнение высказал первый Президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

Любой причинно-следственной связи между "вопросом" и "звонком для правоохранительной системы" не усматривается, как ни поворачивай эту ситуацию. Откуда такой вывод?

2 "Согласно законам, согласно Конституции Украины, Президенту не запрещено проводить опросы людей по острым вопросам жизни общества, чтобы выстраивать перспективу политической жизни страны на будущее ..." – утверждает Кравчук.

Леонид Макарович, я понимаю, что Конституция Украины принималась "без Вас", но Вы же читали ее – обновите в памяти.

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины ..." - статья 19 Конституции Украины.

Президент Украины не имеет конституционных полномочий проводить опросы людей ...

Если не верите, прочитайте ст. 106 Конституции Украины – там всего 31 пункт с исключительными полномочиями главы государства.