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7 декабря • обновлено в 00:30
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"Это больно": Кравчука не пустили на эфир к Зеленскому, он обиделся

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Первого президента Украины Леонида Кравчука расстроило, что его не пустили в студию ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" во время выступления действующего главы страны Владимира Зеленского.

Это произошло в эфире программы в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу сделать одно замечание. Не знаю: это Савику Шустеру или всей студии? Я пришел на встречу на этот канал. Меня нашли и сказали, что она очень важная. И это правда. Прихожу, а мне говорят: тебя в зал не приглашают. Почему? Потому что там выступает Зеленский только с Шустером. Интересно. Я вроде знал, что Шустер демократ и за свободу слова?" – возмутился Кравчук.

Кравчук обиделся из-за на Шустера из-за эфира с Зеленским

Кравчук обиделся из-за на Шустера из-за эфира с Зеленским

УНИАН

"Кто придумал такой сценарий. Такие вещи оставляют очень плохое впечатление. Нельзя отделять президента от людей. Это больно воспринимается", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые призвали украинцев выйти на Майдан перед "нормандским" саммитом и очертить "красные линии" перед главой страны Владимиром Зеленским.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Леонид Кравчук Владимир Зеленский
Место
Украина
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