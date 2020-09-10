Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ

Россия и террористы "ДНР" выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной Трехсторонней контактной группы относительно совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области.

Об этом говорится в обращении главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука к представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ в Украине Халиту Чевику. Копия документа оказалась в распоряжении OBOZREVATEL.

"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", – говорится в тексте.

В документе указано, что из-за срыва договоренностей украинская сторона внесла предложение перенести встречу в районе н.п. Шумы к обсуждению чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания ТКГ. Новое заседание должно быть созвано в кратчайшие сроки, говорится в обращении Кравчука.

"Прошу безотлагательно проинформировать участников ТКГ о данной инициативе украинской стороны и сообщить нам о результатах", – подытожил Кравчук.

Обращение Леонида Кравчука

Обращение Леонида Кравчука

Также представитель Украины в ТКГ Денис Казанский в Телеграмм-канале подтвердил, что "инспекция" была отменена.

"Совместную с оккупантами инспекцию позиций ВСУ под Шумами отменили", – сообщил он.

Скриншот

Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции позиций ВСУ. В ОПУ отметили, что Россия и террористы фактически отказались выполнять условия достигнутых договоренностей, поэтому инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена.

Отмечалось, что украинская сторона обратилась с предложением зеркально посмотреть на районы расположения террористов, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений.

"Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых – отсутствие нарушений с нашей стороны" – говорилось в сообщении ОПУ.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что в срыве инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы виновата украинская сторона.

По его словам, Украина отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где, как убежден Грызлов, ранее было зафиксировано создание новых позиций ВСУ.

"И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", – высказал он свою версию.

Добавим, что сегодня российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи Шумов. В штабе ООС сообщили, что обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов сообщил, что срыв инспекции позиций ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе н.п. Шумы Донецкой области произошел из-за обстрела украинских позиций и отказа наших военных подписывать приказ о допуске россиян.

Напомним, что OBOZREVATEL первым сообщил, что назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL: