Кравчук заявил о необходимости привлечения США к переговорам по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что решить вопрос с установлением мира на Донбассе будет значительно легче с участием США.

Об этом первый президент Украины заявил 1 августа в эфире телеканала "24 Украина", передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что речь идет о перспективе, потому что сейчас у Соединенных Штатов хватает своих проблем.

"Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что сейчас у США хватает своих сложностей: коронавирус, предстоящие выборы.

"Я говорю об этом (участии США в переговорах) в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук озвучил свои первые шаги в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которые он намерен предпринять: это создание фонда восстановления и свободной экономической зоны.