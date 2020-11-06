Кравчук заявил о готовности искать альтернативу "Минску" и назвал условие

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет искать альтернативу Минским договоренностям, если Россия признается в том, что хочет войны.

По его словам, в таком случае стране будут необходимы иные форматы для урегулирования ситуации на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Таким мнением он поделился в комментарии "РБК-Украина".

Прежде всего политик отметил, что специальный представитель ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау уже получила украинский план по Донбассу, как и "дорожную карту" РФ.

"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине – если вы хотите войны, то должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", – подчеркнул Кравчук.

Он также добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает страну-агрессора Российскую Федерацию к общей работе. В частности, чтобы нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.