Кравчук заявил, что Украина предложит различные варианты переговоров с ОРДЛО

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложит несколько вариантов переговоров с представителями ОРДЛО. В частности, они могут пройти в формате круглых столов.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии "РБК-Украина". Политик отметил, что российская сторона обвиняет Киев в якобы нежелании разговаривать.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может, круглые столы с теми людьми, которые там и здесь. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и у них никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", – объяснил Кравчук.

В то же время политик сказал, что договариваться следует не о том, чего хотят главари так называемых "республик", а о желаниях обычных людей.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем, и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", – подчеркнул он.

Кравчук предположил, что такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества. По его словам, сейчас речь не идет о встрече президента Владимира Зеленского, премьер-министра, председателя ВРУ или его заместителей с "чиновниками ОРДЛО".

"Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы – тогда эти территории становятся открытыми, и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", – сказал он.

Политик также подчеркнул, что для него "нет запрещенных людей в общении", но он никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравчук сказал, что Украине было бы выгодно подписать со сторонами переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе и с Россией, новый комплекс мер по безопасности.