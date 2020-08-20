Украина никогда не пойдет на уступки, – Кравчук о переговорах ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет соглашений, которые будут угрожать независимости страны.

Об этом первый президент Украины заявил в интервью "Апострофу". У политика спросили, какое у него впечатление от представителя России в Трехсторонний контактной группе Бориса Грызлова.

Кравчук ответил, что на заседании 19 августа Грызлов был "очень деликатным и корректным".

"Выступал в плане той позиции, которую занимает президент и МИД России. У него нет какой-то отдельной позиции, как, скажем, и у Кравчука нет своей позиции – это наша государственная позиция. И мы должны найти точки соприкосновения, скорректировать, действовать сообща. Но не за счет Украины", – подчеркнул политик.

"Если кто-то думает, что можно так сделать, что Украина пойдет на уступки самым важным – суверенитетом и территориальной целостностью или независимостью – это ошибка, так думать нельзя. Украина никогда не пойдет на уступки и – я говорю о себе – я никогда не подпишу документа, который мог бы угрожать независимости Украины", – добавил он.

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