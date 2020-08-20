Украина никогда не пойдет на уступки, – Кравчук о переговорах ТКГ

Кравчук заявил, что Украина не пойдет на поступки. leonid-kravchuk.com.ua
Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет соглашений, которые будут угрожать независимости страны.
Об этом первый президент Украины заявил в интервью "Апострофу". У политика спросили, какое у него впечатление от представителя России в Трехсторонний контактной группе Бориса Грызлова.
Кравчук ответил, что на заседании 19 августа Грызлов был "очень деликатным и корректным".
"Выступал в плане той позиции, которую занимает президент и МИД России. У него нет какой-то отдельной позиции, как, скажем, и у Кравчука нет своей позиции – это наша государственная позиция. И мы должны найти точки соприкосновения, скорректировать, действовать сообща. Но не за счет Украины", – подчеркнул политик.
"Если кто-то думает, что можно так сделать, что Украина пойдет на уступки самым важным – суверенитетом и территориальной целостностью или независимостью – это ошибка, так думать нельзя. Украина никогда не пойдет на уступки и – я говорю о себе – я никогда не подпишу документа, который мог бы угрожать независимости Украины", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании ТКГ 19 августа стороны согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил и средств на Донбассе.
Также был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!