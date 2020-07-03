Кравчук заявил, что Россия заплатит за восстановление Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность в том, что временно оккупированный Донбасс будет освобожден, а за его восстановление заплатит, в том числе, Россия.

Свое мнение он озвучил в комментарии НСН. По словам политика, в том, что восток Украины будет деоккупирован, не сомневается никто из представителей власти.

"Я встречаюсь со всеми руководителями Украины – с Зеленским, с главами Кабмина и Верховной Рады. Я не слышал от них каких-то пессимистических заявлений. Когда мы рассматриваем вопросы будущего, мы считаем, что надо восстановить инфраструктуру на Донбассе, в тех регионах, где идет война. Почти два миллиона человек переселились на свободную территорию Украины. Они лишились всего", – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что всем известно, сколько будет стоить восстановление послевоенных регионов, однако никто даже и в мыслях мы не допускает, что Донбасс не нужен Украине.

"Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", – резюмировал первый украинский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что без пересмотра Минских соглашений или перехода к Будапештскому формату вопрос Донбасса не решится. По его словам, сейчас на оккупированном востоке страны нет "ни атома украинского" и пока что это временно чужая территория для нашей власти.