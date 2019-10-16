"Не капитуляция": Кравчук раскрыл суть "формулы Штайнмайера"

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что не видит признаков капитуляции в "формуле Штайнмайера".

"Кому бы я ни задал вопрос: в чем заключается капитуляция? – никто не смог мне на него ответить", – рассказал он в интервью OBOZREVATEL.

"Слова "зрада" и "капитуляция" - это слова красивые, страшные, но смысла они не имеют никакого", – добавил первый президент.

"Формула Штайнмайера" - это не капитуляция, убежден Кравчук Радио Свобода

Он убежден в том, что "формула Штайнмайера" может быть имплементирована только после выполнения ряда обязательных условий.

"Мы не можем уступить. Мы не можем согласиться на то, чего хочет Россия: сначала выборы, а потом всё остальное", – сказал он.

"Я часто общаюсь с российскими телеканалами, и я задавал им простой вопрос: как можно провести выборы на Донбассе по законам украинской власти, когда там нет и намека на украинскую власть? Как можно провести выборы, когда там дула автоматов и пулеметов, когда стреляют и убивают, когда никто не может гарантировать безопасности? Нет ответа", – заметил первый президент.

По его словам, только после всех необходимых шагов можно будет говорить об имплементации "формулы Штайнмайера". "А сейчас нечего имплементировать", – сказал он.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если украинский народ не поддержит "формулу Штайнмайера", то правительство будет вынуждено направить треть бюджета на армию для защиты территориальной целостности.

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