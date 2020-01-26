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26 января • обновлено в 13:19
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Кравчук заявил, что Донбасс вернется в Украину сам: Россия огрызнулась

3.4т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что оккупированные территории Донбасса сами вернутся в Украину, а с Крымом придется использовать другую стратегию.

Своими мыслями он поделился в интервью "Прямому" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Донбасс Путин еще не взял. Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целенаправленной, системной работы ежедневной. Сегодня Крым уже в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возврата. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю", – сказал Кравчук.

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Кравчук заявил, что Донбасс вернется в Украину сам

Кравчук заявил, что Донбасс вернется в Украину сам

В России тут же отреагировали на слова президента. Заявления политиков распространили пропагандистские ресурсы. Так, нелегитимный депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Кравчук якобы "сам не верит в свои слова".

"И в Крыму, и на Донбассе у людей уже другая ментальность – одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами. О каком возвращении в страну, которая ненавидит своих бывших граждан, может идти речь? Кравчук просто исполняет "колыбельную" для украинского общества, мол, все будет наше, спите спокойно и ни о чем не думайте. Он сам не верит своим словам", – огрызнулся он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Кравчук не озвучил никаких способов возвращения территорий.

"Никаких "способов" возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о "системной работе" не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них – невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы", – написал он в Twitter.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выдал, что такие разговоры в украинской политике присутствуют постоянно.

"Украинские политики просто подыгрывают друг другу и гражданам страны. Кроме того, есть элементарный страх говорить правду, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Страх перед украинскими националистами. Они запугали весь народ и даже верхушку украинского сообщества", – отметил Цеков.

По его словам, такие темы будут продолжаться "на протяжении ближайших десяти лет", а "уйти на второй план она может, когда поменяется верхушка украинского политического сообщества".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер Олег Сенцов заявил, что Владимиру Путину мало Крыма и Донбасса, он хочет иметь в подчинении всю Украину и другие соседние страны.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Петров Александр
Петров Александр
Кравчук, либо дурак, либо старый маразматик. А скорее и то и другое. Ха-ха.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Донбасса! Ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами!
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Ку Алексей
Ку Алексей
#Скоро
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