Кравчук заговорил об исключении Фокина с ТКГ из-за его заявлений о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация в Минской ТКГ планирует обсудить возможное исключение из нее Витольда Фокина за его антиукраинские инициативы относительно Донбасса.

В эфире "Эспрессо TV" он отметил, что не имеет никакого отношения к назначению Фокина заместителем главы делегации в ТКГ. Их двух пригласили в Офис президента, где предложили соответствующие должности.

По словам Кравчука, сейчас они планируют обсудить эту ситуацию всем составом и решить, исключать ли Фокина.

"Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Здесь не может быть иного решения. Ведь то, что Фокин публично заявляет о Донбассе, – это абсолютно русский нарратив, который представляет опасность для всей страны", – заметил Кравчук.

Напомним, Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, он выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что Фокина необходимо привлечь к ТКГ, поскольку он родом из Донбасса и знает, чего хотят жители тех территорий.