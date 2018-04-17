"Украина не может": Кравчук сделал заявление о ситуации с СНГ

Украина не может оставаться в составе Содружества независимых государств (СНГ) по объективным причинам.

"Принципиально мы не можем там находиться", - сказал "Обозревателю" первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"В том документе, который я подписал – в Соглашении о создании СНГ – в одном из пунктов было записано, что участники договора уважают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность друг друга. Уважают", - напомнил он.

В то же время первый президент заметил: если СНГ считает себя демократической европейской структурой, ей следовало собраться и, "по крайней мере, осудить агрессора". "Но я не вижу никаких возможностей, чтоб эта организация осудила Россию, потому что она аннексировала Крым и ведет войну против Украины. Раз такого действия нет и не предусматривается, то Украина не может быть в такой структуре", - подчеркнул Кравчук.

Он допустил: не исключено, что для прекращения действия соглашения потребуется согласие всех сторон, подписавших документ в 1991 году. "Но принципиально мы не можем там находиться", - подчеркнул первый президент.

Как писал "Обозреватель", 12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах Содружества независимых государств.