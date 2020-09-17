Кравчук выдвинул требования к ОРДЛО по пленным украинцам

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук потребовал от ОРДЛО немедленно обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Кравчук подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен также к секретной донецкой тюрьме "Изоляция".

Она печально известна из-за пыток украинцев и нечеловеческие условия содержания заключенных.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", – сказал Кравчук.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины”. Об этом свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине.

"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах Трехсторонней контактной группы 16 сентября особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств "нормандского формата", достигнутых в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.