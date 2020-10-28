Кравчук: Возможностей договориться с Россией сейчас не вижу

Россия не изменит своего поведения в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов в Украине.

Об этом в комментарии УНН сказал первый президент, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, это следует из материалов, которые раздают представители РФ.

"Россия не разблокирует переговорный процесс. Это точно. Вот 28 октября у нас видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать уступки навстречу", – заверил политик.

Он подчеркнул, что представители страны-агрессора очень твердо стоят "на каких-то непонятных позициях", которые и не дают возможности наладить переговоры.

"Я не вижу, по крайней мере завтра (28 октября. – Ред.) каких-то возможностей договариваться. Но все может быть. Посмотрим, как пойдет разговор", – добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона оказывает давление на украинскую сторону.