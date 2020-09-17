У вирі корупційних скандалів якось непоміченим залишився геополітичний подарунок, який Володимир Зеленський зробив братньому китайському народові у розпал коронавірусної кризи. 28 липня на президентському сайті з’явилося повідомлення про те, що глава держави запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю.

За словами доброзичливців із Банкової, тимчасовим той режим виявився тому, що де-факто рішення ухвалювалося зопалу, без відповідних міждержавних документів. Незабаром усі ці домовленності скріплять необхідними підписами, і тимчасовий режим стане постійним. Без відповіді, правда, залишається питання, чому саме зараз, коли китайська провінція Ухань подарувала світові пандемію, і розвідки багатьох країн відверто натякають на штучність цього вірусу. Тут би кордони для китайців, навпаки, закрити…

Мої знайомі доброзичливці із Банкової радять уважно вчитуватися в інші повідомлення з президентського сайту. А там нічого такого, окрім призначення Леоніда Кравчука членом тристоронньої контактної групи. Заглядаю до статті Вікіпедії "Кравчук Леонід Макарович", а там написано, що того дня – 28 липня – "хитрий лис" (як його називали у 90-х) став членом ТКГ, а далі… позначено, що він є почесним президентом товариства "Україна – Китай".

О!

Збіг?!

Та навряд чи бувають такі збіги. Мені ця ситуація нагадує корупційну оборудку між першим та шостим президентами України. Офіційно мені таку домовленність ніхто не підтвердив, співрозмовники тільки розважливо кивали головою у відповідь. І з цього покивування можна зробити висновок, що Леонід Макарович таки дійсно умовою свого повернення в політику поставив саме безвіз із китайцями, що і було зроблено.

Тут за кадром залишається питання, які пряники отримає Кравчук, і це не так важливо. Цікавіше інше…

На тлі можливої втрати безвізу з шенгенською зоною через неоковирні спроби позбутися глави НАБУ Артема Ситника, Україна розвиватиме китайський напрямок. Тільки уявіть: уся екзотика з ринків Уханя та інших провінцій незабаром з’явиться у нас: найсвіжіші кажани, екзотичні павуки та інша, прости Господи, всячина. Скажу чесно, я навіть мріяти про таке не міг, за що щира дяка і пошана.

От вам і нові обличчя в політиці, які за собою тягнуть новий геополітичний вектор. Тому всім раджу ловити тренди, вчити китайську мову та виробляти в собі антитіла до коронавірусу та інших вірусів.