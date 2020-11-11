Кравчук в ТКГ призвал провести обмен всеми пленными до Рождества и Нового года
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчукпризвал до Рождества и Нового года провести обмен всеми удерживаемыми лицами.
Об этом сообщили на странице ТКГ в Facebook. Соответствующее заявление Кравчук сделал на заседании ТКГ 11 ноября, которое прошло в формате видеоконференции.
"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в ТКГ занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех, кто воевал за Украину или задержанных за проукраинскую позицию.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Международного комитета Красного Креста Петера Мауреру за визит в Украину и попросил его посодействовать в получении от боевиков "Л/ДНР" списков для ускорения обмена "всех на всех".
Обмен пленными в формате "всех на всех" между Киевом и "Л/ДНР" должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года. Об этом сказано в "Плане совместных шагов", который Украина подготовила для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.