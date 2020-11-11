Кравчук в ТКГ призвал провести обмен всеми пленными до Рождества и Нового года

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчукпризвал до Рождества и Нового года провести обмен всеми удерживаемыми лицами.

Об этом сообщили на странице ТКГ в Facebook. Соответствующее заявление Кравчук сделал на заседании ТКГ 11 ноября, которое прошло в формате видеоконференции.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", – сказано в сообщении.

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