Кравчук в ТКГ изменил позицию относительно России

На переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу с РФ договориться невозможно. Российская сторона на встрече не идет на компромиссы и перекручивает факты.

Об этом для "Лиги" рассказал представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, отметив, что глава украинской делегации Леонид Кравчук сам убедился, что разговаривать с агрессором невозможно, хотя ранее первый президент Украины говорил, что у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО.

"Я наблюдаю изменения с прошлого (заседания. – Ред.) ТКГ. Леонид Макарович Кравчук, который пришел с не совсем реалистичными подходами – тоже думал, что можно с ними договориться, сейчас он видит, что договоренности с агрессором быть не может… Леонид Макарович занял более жесткую позицию. Они понимают только силу", – объяснил он.

При этом сам Кравчук подчеркнул, что Россия не делает реальных шагов к достижению мира.

"Шесть лет идет война. Шесть лет работает ТКГ. И за эти шесть лет, можно сказать, более-менее решен только один вопрос: о режиме тишины. И то: более-менее. Все остальное блокируется. А люди погибают, инфраструктура разрушается, мир не наступает", – отметил дипломат.

Кравчук особо выделил, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира в Украине.

"Я уверен, что Россия, – а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, – Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Гармаш рассказал, что заседание ТКГ было одним из самых "жестких", а российская сторона "достала даже дипломатичного" главу украинской делегации Леонида Кравчука.