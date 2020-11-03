Кравчук указал нюанс закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

В случае продолжения действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Украина должна четко сформулировать свое видение этого процесса в ОРДЛО. При этом к нему нужно подходить очень деликатно.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, это должно быть рассмотрено по представлению Верховной Рады, а не ТКГ, ведь именно первая должна принимать законодательные акты, которые урегулируют соответствующие вопросы на Донбассе.

"Я, например, вижу это в том, что Верховная Рада должна учесть, конечно, специфику, ситуацию, которая случилась в этих районах, неподконтрольных Украине", – подчеркнул он.

Политик признался, что у него есть много знакомых, которые и сейчас живут в ОРДЛО, и с которыми он иногда встречается.

"Один приносит мне учебники, по которым учатся в школе дети в этих районах сейчас. Там слова "Украина" нет. Там такие формулировки... Только негатив об Украине. Воспроизводятся, восхваляются комсомольские организации", – подчеркнул Кравчук.

Он пояснил, что сейчас не просто взять и изменить ситуацию на Донбассе. Ведь за шесть лет подобной пропагандой, прежде всего из Москвы, "перекосили" сознание граждан, и они сейчас живут в другой среде, видении жизни в мире. Поэтому, отметил глава украинской делегации в ТКГ, нужно будет очень много времени, чтобы сознание этих украинцев направить на реальную жизненную почву.

"Но этого силой не сделаешь. Поэтому я думаю, что здесь будет большая работа. И это все должно быть оформлено в соответствующие документы, действия, законы, которые были бы и в интересах прежде всего Украины, и тех регионов. То есть нельзя, чтобы там были какие-то несогласованности, нечто такое, что снова будет вызывать споры. А сейчас оно настолько тонко и настолько уязвимо все, что нужно будет как можно более деликатно эти вопросы решать", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона намерена предложить на переговорах ТКГ новый документ по урегулированию ситуации на Донбассе. Его первый пункт – прекращение войны.