Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил год пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства и рассказал о его ошибках.

Своей позицией политик поделился в интервью 24 каналу. По мнению Кравчука, члены Зе-команды работали не вместе, а против президента.

"Лично я бы ему поставил 4. Его команде – ниже оценку. Верховной Раде или той части депутатов "Слуги народа", которые прекратили думать, что они служат народу – поставил бы 2. Я не могу сказать, что есть одна оценка. Почему ему высокая оценка? Потому что Зеленский получил очень плохое наследство", – объяснил он.

Кравчук указал на главные ошибки Зеленского

Однако, по словам Кравчука, самому Зеленскому также многое не удалось.

"Во-первых, он не добился, чтобы кадровая политика стала системой – это самое главное. Если нет системы и людей, которые умеют воплощать задачи в жизни, то это трудно. Я жил немного в другой системе. Если бывший вождь, не будем говорить фамилию, ставил какую-то задачу, то эта система работает на выполнение этой задачи. У нас Зеленский формулирует задачи, а система не работает, не выполняет. Люди другие, кадры другие, система другая – не отработана", – пояснил первый президент.

"Во-вторых, я не согласен с некоторыми оценками Зеленского. Он правильно говорит, что люди хотят от президента посадки коррупционеров и воров в тюрьму. Он также этого хочет, но есть люди, которые это поддерживают, а есть те, которые против. Я бы здесь сделал маленькое уточнение. Давайте мы не будем впутывать сюда людей и политические силы. Политических сил, особенно их руководителей, – у нас мало. Примерно 2-3%. А 97% – это люди, они хотят, чтобы в Украине был порядок. Они просят и требуют. Обещал – наведи порядок", – добавил Кравчук.

"Я хочу попросить Владимира Зеленского, чтобы он не обращал внимания на тех, кто говорит. Надо слушать народ, который голосует и хочет порядка. Никто не лишал президента конституционных полномочий и права контроля за выполнением решений, в том числе и работой правоохранительной системы. Кстати, он вносит предложения на назначение людей, которые во главе системы. У нас есть 3 ветви: президент, Верховная Рада и Кабинет министров, которые назначают и выбирают все основные должности в центре и на местах. Что еще надо?" – резюмировал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук одобрил мирные инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского по Донбассу и заявил, что они соответствуют сложившейся ситуации.