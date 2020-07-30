Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.

Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента Украины.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду делать это до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", – сказал Кравчук.

Кроме того, политик оценил деятельность главы государства Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе. По его мнению, президент "реанимировал нормандскую четверку" и не боится принимать непопулярные решения.

Напомним, что 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. СМИ писали, что Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ из-за своего преклонного возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.

Позже Кравчук ответил на слова Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Также спикер Верховной Рады Дмирий Разумков оценил кандидатуру Кравчука в ТКГ.

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