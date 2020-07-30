Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.
Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента Украины.
"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду делать это до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", – сказал Кравчук.
Кроме того, политик оценил деятельность главы государства Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе. По его мнению, президент "реанимировал нормандскую четверку" и не боится принимать непопулярные решения.
Напомним, что 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. СМИ писали, что Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ из-за своего преклонного возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.
Позже Кравчук ответил на слова Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Также спикер Верховной Рады Дмирий Разумков оценил кандидатуру Кравчука в ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2014 году в столице Беларуси представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол о прекращении огня на Донбассе и создали Трехстороннюю группу по урегулированию конфликта на востоке Украины.
23 июня 2014 года Кучма вошел в ее состав в качестве представителя от Украины. Он представлял Украину в ТКГ четыре года.
2 октября 2018 года Кучма официально ушел с этой должности, его заменил Руслан Демченко.
Во второй раз Кучма стал во главе украинской делегации в ТКГ в Минске 3 июня 2019 года по инициативе Зеленского.
22 июля 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Россия не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не должна становиться гарантом соблюдения там режима прекращения огня.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в случае нарушения договоренностей украинские военные "будут готовы дать должный отпор противнику".